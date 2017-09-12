Кто и зачем нелегально сбывает ртуть на Брестчине

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Недавно на остановке в Барановичах милиционеры задержали подвыпившего строителя с 10 килограммами этого металла. В Бресте двое дельцов пытались продать 25 килограммов сверхтоксичного химиката.

В последний раз столь крупную партию из незаконного оборота изымали девять лет назад — в декабре 2008 года. Тогда сотрудники КГБ задержали двоих жителей Мядельского района, которые искали покупателей для 19,5 килограмма ртути. Партию продавцы оценили в 6 тысяч долларов. Как в нашу страну попадает ртуть, кто ее продает и для чего покупает, выяснял корреспондент Р.

Меркурий в опасности

Ртуть — материал удивительный. Это единственный металл, способный существовать в жидком виде при комнатной температуре. Среди веществ из таблицы Менделеева такими свойствами еще обладает разве что бром. Но если ртуть охладить до минус 39 градусов — она становится твердой и особо не отличается от других металлов. Ее тогда можно ковать и точить. Ртуть применяется в самых разных технологических процессах, в микроэлектронике, приборостроении. Если бы не высокая токсичность этого металла, сфера его применения была бы еще шире. Впрочем, сама по себе ртуть не очень опасна. Главную и серьезную угрозу представляют ее пары.

Обычная брестская многоэтажка. Совсем недавно ее жильцы пережили настоящий шок. В подвале дома нашли 17 резиновых колб с 25 килограммами ртути. Этого количества достаточно, чтобы отравить целый микрорайон. К счастью, резиновые колбы не утратили герметичности. Специалисты МЧС проверили место находки и заверили: угрозы здоровью людей нет.

Партия ртути принадлежала 66-летнему горожанину. Именно он вместе со своим 33-летним подельником собирался продать сверхтоксичный химикат. Цена вопроса, кстати, не так и велика — просили 500 долларов за полуторакилограммовую колбу. Однако в роли потенциальных покупателей выступили сотрудники милиции. Продавцы ртути предстанут перед судом. Начальник шестого управления (по Брестской области) главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Александр Лаврукович объяснил:

— Следователи выясняют, где именно пенсионер взял столь внушительное количество ртути. В отношении продавцов возбуждено уголовное дело по второй части статьи 333 УК РБ — Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ. Санкции статьи подразумевают лишение свободы на срок от двух до десяти лет.

Поскольку ртуть — вещество сверхтоксичное, его оборот жестко регламентирован. Тем не менее говорить о наличии в Беларуси теневого рынка ртути не приходится. Ее не завозят к нам контрабандой. Ажиотажного спроса тоже не наблюдается. Однако спецслужбы и милиция тщательно отслеживают все попытки купли-продажи опасного металла. Причина в его сверхтоксичности. Ртуть может использоваться как отравляющее вещество, а также в качестве компонента для так называемой грязной бомбы. Александр Лаврукович продолжает:

— Некоторые из тех, кто пытался продать ртуть, считали, что спрос на этот металл высок. Но на самом деле его нет вовсе. Продавая ртуть, с большой долей вероятности можно заработать не деньги, а тюремный срок за незаконный оборот сильнодействующих и ядовитых веществ.

А вот в России спрос на ртуть существует. Там она пользуется спросом у старателей, ведущих незаконный промысел золота в Восточной Сибири. Золото, если его смачивать ртутью, образует амальгаму и в таком виде легко отделяется от пустой породы и песка. И хотя этот метод очистки драгметалла очень вреден, на черных приисках его используют как наиболее простой. Ртуть, попадая во время этой операции в воду и почву, заражает их на долгие столетия. Не говоря уже о том, что, вдыхая пары металла, старатели значительно сокращают срок своей жизни.

Ртуть рядом с нами

Как правило, вся изымаемая в Беларуси ртуть имеет советское происхождение. Редкий металл в СССР был не так уж редок. Многие из тех, кто имел доступ к ртути, пользовались положением, тащили опасное вещество домой. Закапывали, прятали в сараях, гаражах. Зачем? В хозяйстве все пригодится. Сотрудники милиции убеждены: у людей на руках все еще хранится огромное количество ртути. Самый простой вариант избавиться от нее — вызвать сотрудников МЧС. А вот продавать или даже дарить ее точно не стоит. Начальник службы химической и радиационной защиты Брестского областного управления МЧС Антон Сивуда объясняет:

— Типичная ситуация: по наследству достался дом и в сарае обнаружилась емкость с ртутью. Что делать? Сразу же звонить в МЧС. Специалисты ее заберут и утилизируют. Ни в коем случае не передавайте или не продавайте ртуть третьим лицам: неизвестно, как вещество будет использовано в дальнейшем. К тому же это уголовно наказуемое деяние. Да и хранить дома этот сверхтоксичный металл очень опасно. Можно нанести непоправимый ущерб здоровью своему и близких. Один звонок по номеру 101 избавит от многих неприятностей.

В прошлом году специалисты службы химической и радиационной защиты Брестского областного управления МЧС собрали 55 килограммов ртути. Ее хранят в специальных емкостях, а затем передают для утилизации в брестский цех предприятия Белцветмет. Спасатели работают как с крупными партиями металла, так и с мелкими. Даже с разбитыми градусниками.

— Разбился градусник — звоните 101. Вам подробно объяснят порядок действий. Схема проста: крупные частички нужно собрать кисточкой на лист бумаги, а мелкие — скотчем. Всю ртуть необходимо поместить в банку с водой и плотно закрыть крышкой. А затем передать в районный отдел по ЧС или на ближайший пожарный аварийно-спасательный пост. Если в квартире есть маленькие дети, наши специалисты выедут на место и проведут демеркуризацию жилья. Главное, помнить, что ртуть — чрезвычайно опасное вещество. И требует к себе соответствующего отношения.

КСТАТИ.