Создатель браузера Tor рассказал о возможном способе его блокировки

Источник: Reuters

Один из основателей анонимного браузера Tor Дэвид Гольдшлаг на фоне принятия законопроекта анонимайзерах рассказал «Ведомостям» о возможном способе блокировки браузера, к которому может прибегнуть Роскомнадзор.

Tor работает так, что запрос пользователя о заходе на сайт сначала в зашифрованном виде передает на входной узел, который обладает собственным IP-адресом. Узел может быть публичным и непубличным. По словам Гольдшлага, российские пользователи чаще пользуются публичными узлами.

IP-адреса публичных узлов есть в открытом доступе, Роскомнадзор может внести их и IP-адреса сайтов с расширением.onion, которые доступны только в Tor в реестр запрещенных. В таком случае доступ к ним будет ограничен на уровне провайдера.

Для этого способа нужно, чтобы так работали все провайдеры, но технически это возможно, рассказал Гольдшлаг.

Так поступают китайские власти, а ограничения на уровне провайдеров есть и в США, добавил он.

С 1 ноября 2017 года в России вступит силу закон о запрете анонимайзеров и VPN-сервисов. Один из таких анонимайзеров — браузер — Tor, которым в России пользуются более 200 тыс. человек. Все следы пользователей Tor в интернете скрываются, так как для каждого запроса случайно выбирается маршрут через один из трех узлов, а каждый следующий узел шифрует предыдущий.

Как отметил Гольдшлаг, за пять лет количество российских пользователей Tor увеличилось в 3 раза.