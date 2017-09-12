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09:22 (мск), источник: РБК

Создатель браузера Tor рассказал о возможном способе его блокировки

Один из создателей анонимного браузера Tor рассказал о возможном способе его блокировки в России, которым уже пользуются в Китае. Tor может быть заблокирован благодаря новому закону о запрете анонимайзеров.

Источник: Reuters

Один из основателей анонимного браузера Tor Дэвид Гольдшлаг на фоне принятия законопроекта анонимайзерах рассказал «Ведомостям» о возможном способе блокировки браузера, к которому может прибегнуть Роскомнадзор.

Tor работает так, что запрос пользователя о заходе на сайт сначала в зашифрованном виде передает на входной узел, который обладает собственным IP-адресом. Узел может быть публичным и непубличным. По словам Гольдшлага, российские пользователи чаще пользуются публичными узлами.

IP-адреса публичных узлов есть в открытом доступе, Роскомнадзор может внести их и IP-адреса сайтов с расширением.onion, которые доступны только в Tor в реестр запрещенных. В таком случае доступ к ним будет ограничен на уровне провайдера.

Для этого способа нужно, чтобы так работали все провайдеры, но технически это возможно, рассказал Гольдшлаг.

Так поступают китайские власти, а ограничения на уровне провайдеров есть и в США, добавил он.

С 1 ноября 2017 года в России вступит силу закон о запрете анонимайзеров и VPN-сервисов. Один из таких анонимайзеров — браузер — Tor, которым в России пользуются более 200 тыс. человек. Все следы пользователей Tor в интернете скрываются, так как для каждого запроса случайно выбирается маршрут через один из трех узлов, а каждый следующий узел шифрует предыдущий.

Как отметил Гольдшлаг, за пять лет количество российских пользователей Tor увеличилось в 3 раза.

Неизвестно, будет ли Роскомнадзор блокировать браузер, представитель ведомства не стал отвечать на вопросы газеты.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
А Б
Согласно Всеобщей декларации прав человека, принятой в 1948 году и подписанной СССР (РФ является его преемником) в декабре того же года, человек имеет право...
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