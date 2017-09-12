Фильм «Каренина и я» покорил Владивосток

Источник: ДЕЙТА

Помимо Гёрильд в фильме сыграл и сын пары Бальтазар. Этот фильм — не экранизация романа Льва Толстого, но история об актрисе, которая едет во Владивосток через всю Россию, чтобы сыграть Анну Каренину. В пути Гёрильд изучала русскую культуру и язык.

«Вместе с Гёрильд и нашим сыном Бальтазаром мы проехали на поезде по России 4 года назад. Я думал, что у нас получится достаточно легкий фильм об актрисе, которая идет к своей цели, чтобы выполнить достаточно сложную задачу. Но я не думал, что в это же время я прикасаюсь к Толстому. И, как Фёкла Толстая заметила, если ты прикасаешься к Толстому, все сразу становится огромным. Основные темы Толстого — это счастье и семья, поэтому я рискнул и снял фильм со своей семьей», — сказал Томмасо.

«Я очень отличаюсь от Карениной. Я родилась в очень большой семье, а Анна была сиротой. У меня корни очень сильные, это нас отличает. У меня 28 тёть и дядь, 48 двоюродных братьев и сестер, мои родители до сих пор в браке, и я старшая из троих детей. И у меня есть своя собственная любимая семья. И очень сложно было играть человека без воспоминаний о детстве, о юности. Человека, который хочет жить только сегодняшним моментом, который очень боится будущего. Это самая известная история любви в мире, а главному персонажу Анне любви достается меньше всего. Это парадокс», — рассказала Гёрильд.

Как сказала Гёрильд, Толстой написал о нас: о выборах и желания, о потерях и поражениях, он говорит о семье и о корнях и о том, что иногда их нет, он говорит, что иногда нужно совершать самые невероятные вещи, если только мы найдем решимость.

Фильм полон красоты, смысла и глубины. Зритель путешествует по всей России вместе с главной героиней, сопереживая ей, ища вопросы на те же ответы, что волнуют её.

Вопросы веры, вопросы осознания себя в этом мире, вопросы жизненного предназначения, конечно, вопросы о любви, о семье — проходят вереницей через фильм и сознание смотрящего.

Зал воспринял кинокартину чрезвычайно хорошо. Кто-то плакал, кто-то ушел в себя, переваривая увиденное. Многие зрители подходили к Гёрильд и Томмасо, чтобы поблагодарить и выразить свое восхищение, и норвежская актриса с русской открытостью обняла каждого.