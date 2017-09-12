В этом учебном году продленки будут работать в 155 самарских школах

Как правило, «продленка» наиболее востребована родителями учащихся 1−4 классов. Но наличие или отсутствие ГПД зависит от возможностей и условий школы. Более того, условия организации работы «продленки», в том числе наполняемость группы, определение льготных категорий, общеобразовательные учреждения вправе устанавливать самостоятельно на основании локального нормативного акта школы.