В этом учебном году продленки будут работать в 155 самарских школах

Как правило, «продленка» наиболее востребована родителями учащихся 1−4 классов. Но наличие или отсутствие ГПД зависит от возможностей и условий школы. Более того, условия организации работы «продленки», в том числе наполняемость группы, определение льготных категорий, общеобразовательные учреждения вправе устанавливать самостоятельно на основании локального нормативного акта школы.
Режим дня в ГПД предусматривает оздоровительные мероприятия (прогулки, подвижные и спортивные игры), мероприятия эмоционального характера (игры, лепка, рисование, посещение зрелищных мероприятий, викторины, дискуссии), самоподготовку, питание.