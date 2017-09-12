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08:35 (мск), источник: Volga News

В этом учебном году продленки будут работать в 155 самарских школах

Как сообщили Волга Ньюс в департаменте образования администрации Самары, в 2017—2018 учебном году в 155 (96%) муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа планируется организовать бесплатные группы продленного дня (ГПД).

Источник: РИА "Новости"

Как правило, «продленка» наиболее востребована родителями учащихся 1−4 классов. Но наличие или отсутствие ГПД зависит от возможностей и условий школы. Более того, условия организации работы «продленки», в том числе наполняемость группы, определение льготных категорий, общеобразовательные учреждения вправе устанавливать самостоятельно на основании локального нормативного акта школы.

Режим дня в ГПД предусматривает оздоровительные мероприятия (прогулки, подвижные и спортивные игры), мероприятия эмоционального характера (игры, лепка, рисование, посещение зрелищных мероприятий, викторины, дискуссии), самоподготовку, питание.

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