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08:43 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчане попросили мэрию добавить автобусную остановку в Кировском районе

Жители домов на Бойко-Павлова устали ходить в гору.

Источник: РИА "Новости"

Жители домов на улице Бойко-Павлова в Кировском районе Хабаровска просят пустить автобус по их улице и оборудовать там остановку. С такой инициативой они обратились в мэрию. Горожан поддерживает и местный коммерческий перевозчик, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

Сейчас жителям сталинок на Бойко-Павлова приходится подниматься в горку, чтобы дойти до ближайшей остановки «38-я школа». Каждый день они преодолевают по полтора километра в одну сторону, особенно это тяжело для пожилых людей.

«Мы поддерживаем предложение жителей и готовы пустить туда автобус 49-го маршрута, — говорит хабаровский перевозчик Елена Шадуя. — Пока нам в администрации отказали, сославшись, что уклон в районе дома № 17 превышает норматив для оборудования остановки. Но необязательно ведь делать карман и разворотную площадку именно возле этого дома. Там достаточно мест, где может проехать автобус малой вместимости. Мы решили не сдаваться и направили документы на специальную комиссию. Надеемся на положительное решение. Если горожанам нужен автобус, надо постараться его пустить».

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