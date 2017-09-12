Хабаровчане попросили мэрию добавить автобусную остановку в Кировском районе

Источник: РИА "Новости"

Жители домов на улице Бойко-Павлова в Кировском районе Хабаровска просят пустить автобус по их улице и оборудовать там остановку. С такой инициативой они обратились в мэрию. Горожан поддерживает и местный коммерческий перевозчик, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

Сейчас жителям сталинок на Бойко-Павлова приходится подниматься в горку, чтобы дойти до ближайшей остановки «38-я школа». Каждый день они преодолевают по полтора километра в одну сторону, особенно это тяжело для пожилых людей.