Хабаровчане попросили мэрию добавить автобусную остановку в Кировском районе
Жители домов на
Жители домов на
Жители домов на улице
Сейчас жителям сталинок на
«Мы поддерживаем предложение жителей и готовы пустить туда автобус 49-го маршрута, — говорит хабаровский перевозчик Елена Шадуя. — Пока нам в администрации отказали, сославшись, что уклон в районе дома № 17 превышает норматив для оборудования остановки. Но необязательно ведь делать карман и разворотную площадку именно возле этого дома. Там достаточно мест, где может проехать автобус малой вместимости. Мы решили не сдаваться и направили документы на специальную комиссию. Надеемся на положительное решение. Если горожанам нужен автобус, надо постараться его пустить».