Коммунальщики анонсировали закрытие фонтана на Театральной площади

«В городе уже сложилась добрая традиция — торжественно открывать фонтанный сезон в майские праздники, когда на Театральную площадь приходят красноярцы всех поколений. В этом году принято решение перед зимней консервацией подарить жителям города пять вечерних программ с мультимедийным лазерным шоу “Цветомузыкальная феерия”. Дорогие красноярцы, приходите сами и приводите детей, ведь многие из них летом уезжали из города и не видели, как поет и танцует самый красивый фонтан Красноярска. Когда-нибудь они вспомнят разноцветные водные брызги музыкального фонтана, как самое яркое впечатление детства. Ради таких моментов, в том числе, и работает наш коллектив», — рассказывает генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров.