Коммунальщики анонсировали закрытие фонтана на Театральной площади
С 13 по 17 сентября фонтан «в цвете» будет работать с 20:30 до 21:00.
С 13 по 17 сентября фонтан «в цвете» будет работать с 20:30 до 21:00.
В Красноярске состоится торжественное закрытие фонтана на Театральной площади, сообщает компания «КрасКом». Конструкция будет законсервирована на зиму.
С 13 по 17 сентября цветомузыкальный фонтан будет работать в динамическом режиме с 20:30 до 21:00.
«В городе уже сложилась добрая традиция — торжественно открывать фонтанный сезон в майские праздники, когда на Театральную площадь приходят красноярцы всех поколений. В этом году принято решение перед зимней консервацией подарить жителям города пять вечерних программ с мультимедийным лазерным шоу “Цветомузыкальная феерия”. Дорогие красноярцы, приходите сами и приводите детей, ведь многие из них летом уезжали из города и не видели, как поет и танцует самый красивый фонтан Красноярска.
Светомузыкальный фонтан на Театральной площади был построен в 2000 году. Его трижды обновляли в 2001, 2006 и 2010 годах. По масштабу, разнообразию форм насадок и динамике картины автор проекта Арэг Демирханов сравнил работу этого фонтана с цветомузыкальным представлением, где главным действующим «актером» выступает вода.