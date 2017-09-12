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08:41 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Коммунальщики анонсировали закрытие фонтана на Театральной площади

С 13 по 17 сентября фонтан «в цвете» будет работать с 20:30 до 21:00.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске состоится торжественное закрытие фонтана на Театральной площади, сообщает компания «КрасКом». Конструкция будет законсервирована на зиму.

С 13 по 17 сентября цветомузыкальный фонтан будет работать в динамическом режиме с 20:30 до 21:00.

«В городе уже сложилась добрая традиция — торжественно открывать фонтанный сезон в майские праздники, когда на Театральную площадь приходят красноярцы всех поколений. В этом году принято решение перед зимней консервацией подарить жителям города пять вечерних программ с мультимедийным лазерным шоу “Цветомузыкальная феерия”. Дорогие красноярцы, приходите сами и приводите детей, ведь многие из них летом уезжали из города и не видели, как поет и танцует самый красивый фонтан Красноярска. Когда-нибудь они вспомнят разноцветные водные брызги музыкального фонтана, как самое яркое впечатление детства. Ради таких моментов, в том числе, и работает наш коллектив», — рассказывает генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров.

Светомузыкальный фонтан на Театральной площади был построен в 2000 году. Его трижды обновляли в 2001, 2006 и 2010 годах. По масштабу, разнообразию форм насадок и динамике картины автор проекта Арэг Демирханов сравнил работу этого фонтана с цветомузыкальным представлением, где главным действующим «актером» выступает вода.

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