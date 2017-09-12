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08:38 (мск), источник: ДЕЙТА

Еще одну улицу Владивостока закатают в асфальт

Ремонт в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» продолжается в Приморье, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в пресс-службе администрации края.

Источник: ДЕЙТА

В рамках краевой государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013−2021 годы на улице Всеволода Сибирцева во Владивостоке продолжается ремонт дорожного полотна. Все работы планируют завершить до конца октября.

На данный момент рабочие укладывают выравнивающий слой асфальтобетона и улучшают покрытие на двух парковочных карманах. Один из них уже восстановлен, земляное полотно заменено на скальный грунт. Для обеспечения безопасности пешеходов на данном участке вскоре обустроят леера.

В ближайшее время начнется заключительный этап дорожного ремонта на улице Всеволода Сибирцева — нанесение дорожной разметки.

Отметим, что всего в программу ремонта дорог Владивостокской агломерации в этом году вошли 137 объектов на общую сумму почти 1,5 миллиарда рублей: 625 миллионов — федерального, 720 миллионов — краевого, 97 миллионов рублей — местных бюджетов.

Напомним, Приморский край вошел в число 38 субъектов РФ, выигравших грант на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги», предполагающего модернизацию дорожной сети четырех муниципальных образований Владивостокской агломерации.

Екатерина Брязгунова.

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