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09:37 (мск), источник: ИА Башинформ

Кем стать? Старшеклассники Башкирии могут пройти бесплатную профдиагностику

УФА, 12 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. С 1 по 14 октября пройдет уникальная акция «Всероссийская профдиагностика-2017» в рамках проекта по развитию системы профориентации «Zасобой».

Бесплатную онлайн-диагностику профессиональных склонностей старшеклассников предлагают пройти и школьникам Башкортостана. Для этого им необходимо до 25 сентября зарегистрироваться на сайте во вкладке «Всероссийская профдиагностика-2017».

Тест состоит из 89 вопросов, его среднее время прохождения составляет 40 минут.

Как сообщают организаторы, методика оценивает интересы, способности и личностные особенности школьников (9−11 классов). В результате диагностики учащиеся узнают свои профессиональные склонности, наиболее подходящие направления обучения (СПО и ВО) и будущие перспективные профессии. Комплекс «Профдиагностика» разработан на основе самых перспективных и востребованных в России профессий и специальностей с учетом списка «Топ-50».

Итоги прошлогодней акции показали, что лишь 25% старшеклассников определились с выбором будущей профессии. Чаще они выбирают не будущую профессию, а экзамены, которые будут сдавать. Из этого можно заключить, что выбор профессии в большинстве случаев происходит несознательно.

Профдиагностика проводится совместно с Центром тестирования и развития «Гуманитарные технологии» МГУ при поддержке Министерства образования и науки РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ.

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