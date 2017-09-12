Где в Башкирии проще найти работу с большой зарплатой
Аналитики вычислили «идеальную» профессию.
Аналитики вычислили «идеальную» профессию.
Оказывается, в Башкирии не хватает сотрудников в сфере «IT, интернет, телеком». Так, в августе конкурс на одну вакансию составлял 3,5 кандидата, при том что оптимальный уровень — 5−6 резюме на место. Вместе с тем, зарплата в этой области летом составляла 32500 рублей — это выше уровня среднего предложения на 2500 рублей. Выходит, что найти хорошо оплачиваемую работу айтишникам в Башкирии не сложно.
— Летом 2017 года самыми востребованными профессиями у работодателей стали разработчики ПО, программисты, системные администраторы и менеджеры по продажам и специалисты в области
Что нужно, чтобы добиться успеха на этом поприще? Более половины вакансий — для кандидатов со стажем 1−3 года, 20,4% предложений — для еще более опытных сотрудников, а почти 23% работодателей готовы предложить место для специалистов без опыта работы.