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09:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Где в Башкирии проще найти работу с большой зарплатой

Аналитики вычислили «идеальную» профессию.

Оказывается, в Башкирии не хватает сотрудников в сфере «IT, интернет, телеком». Так, в августе конкурс на одну вакансию составлял 3,5 кандидата, при том что оптимальный уровень — 5−6 резюме на место. Вместе с тем, зарплата в этой области летом составляла 32500 рублей — это выше уровня среднего предложения на 2500 рублей. Выходит, что найти хорошо оплачиваемую работу айтишникам в Башкирии не сложно.

— Летом 2017 года самыми востребованными профессиями у работодателей стали разработчики ПО, программисты, системные администраторы и менеджеры по продажам и специалисты в области web-инжиниринга, — сообщает руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Ольга Гибадуллина. — Доля вакансий в сфере IT-технологий составляет 6,5% от общего количества.

Что нужно, чтобы добиться успеха на этом поприще? Более половины вакансий — для кандидатов со стажем 1−3 года, 20,4% предложений — для еще более опытных сотрудников, а почти 23% работодателей готовы предложить место для специалистов без опыта работы.

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