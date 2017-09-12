Где в Башкирии проще найти работу с большой зарплатой

Оказывается, в Башкирии не хватает сотрудников в сфере «IT, интернет, телеком». Так, в августе конкурс на одну вакансию составлял 3,5 кандидата, при том что оптимальный уровень — 5−6 резюме на место. Вместе с тем, зарплата в этой области летом составляла 32500 рублей — это выше уровня среднего предложения на 2500 рублей. Выходит, что найти хорошо оплачиваемую работу айтишникам в Башкирии не сложно.

— Летом 2017 года самыми востребованными профессиями у работодателей стали разработчики ПО, программисты, системные администраторы и менеджеры по продажам и специалисты в области web-инжиниринга, — сообщает руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Ольга Гибадуллина. — Доля вакансий в сфере IT-технологий составляет 6,5% от общего количества.