В Самаре пройдет Фестиваль классического балета имени Аллы Шелест
Феcтиваль будет посвящен 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа.
Феcтиваль будет посвящен 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа.
Главное событие начала 87 театрального сезона — XVII Фестиваль классического балета имени Аллы Шелест. В этом году программа включает два
Алла Шелест — одно из самых значительных имен в истории российского балета ХХ века. Почти 25 лет она танцевала на прославленной сцене Петербургского Государственного академического Мариинского (тогда Ленинградского им. Кирова) театра. В 1970—1973 годах Алла Шелест возглавляла балетную труппу самарского театра. Рождение Фестиваля классического балета имени Аллы Шелест было закономерно: 9 октября 1994 г. на самарской сцене состоялся «Вечер в честь Аллы Шелест», сделавший очевидным идею именного фестиваля, которая воплотилась в реальность в октябре 1995 г. Фестиваль ежегодно становится памятным форумом, который собирает лучших российских балерин и танцовщиков мирового класса. Тематика каждого форума отражает грани таланта Аллы Шелест — балерины и хореографа. Фестиваль сегодня не просто культурное событие в мире танца, а поддержка традиций русского классического балета.
Программа фестиваля
20 октября в 18:30.
Открытие Фестиваля.
I отделение: 3 акт из балета «Лебединое озеро».
II отделение: фрагменты из спектаклей и хореографические номера.
Дирижер — Евгений Хохлов.
22 октября в 18:30.
Балет А. Адана «Жизель».
25 октября в 18:30.
Балет Л. Минкуса «Баядерка».
27 октября в 18:30.
Балет П. Чайковского «Спящая красавица».
Закрытие Фестиваля — 29 октября в 18:30.
I отделение: Grand pas из балета «Пахита» Л. Минкуса с участием Евгении Образцовой и Дениса Родькина (Большой театр).
II отделение: фрагменты из спектаклей и хореографические номера.
Дирижер — Евгений Хохлов.