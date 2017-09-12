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09:37 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре пройдет Фестиваль классического балета имени Аллы Шелест

Феcтиваль будет посвящен 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа.

Главное событие начала 87 театрального сезона — XVII Фестиваль классического балета имени Аллы Шелест. В этом году программа включает два гала-концерта и три балетных спектакля, объединенных названием «Гений Мариуса Петипа». Откроется фестиваль большим гала-концертом Петипа-Гала с участием звезд Большого театра.

Алла Шелест — одно из самых значительных имен в истории российского балета ХХ века. Почти 25 лет она танцевала на прославленной сцене Петербургского Государственного академического Мариинского (тогда Ленинградского им. Кирова) театра. В 1970—1973 годах Алла Шелест возглавляла балетную труппу самарского театра. Рождение Фестиваля классического балета имени Аллы Шелест было закономерно: 9 октября 1994 г. на самарской сцене состоялся «Вечер в честь Аллы Шелест», сделавший очевидным идею именного фестиваля, которая воплотилась в реальность в октябре 1995 г. Фестиваль ежегодно становится памятным форумом, который собирает лучших российских балерин и танцовщиков мирового класса. Тематика каждого форума отражает грани таланта Аллы Шелест — балерины и хореографа. Фестиваль сегодня не просто культурное событие в мире танца, а поддержка традиций русского классического балета.

Программа фестиваля

20 октября в 18:30.

Открытие Фестиваля.

Гала-концерт Петипа-Гала.

I отделение: 3 акт из балета «Лебединое озеро».

II отделение: фрагменты из спектаклей и хореографические номера.

Дирижер — Евгений Хохлов.

22 октября в 18:30.

Балет А. Адана «Жизель».

25 октября в 18:30.

Балет Л. Минкуса «Баядерка».

27 октября в 18:30.

Балет П. Чайковского «Спящая красавица».

Закрытие Фестиваля — 29 октября в 18:30.

Шелест-гала.

I отделение: Grand pas из балета «Пахита» Л. Минкуса с участием Евгении Образцовой и Дениса Родькина (Большой театр).

II отделение: фрагменты из спектаклей и хореографические номера.

Дирижер — Евгений Хохлов.

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