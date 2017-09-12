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09:43 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Кунгуре приставы вернули маме ребёнка

После каникул отец не спешил возвращать сына.

Судебные приставы в Кунгуре помогли матери вернуть сына. Женщина договорилась с бывшим мужем и разрешила забрать 9-летнего мальчика на летние каникулы. Но к началу учебного года папа не вернул ребёнка.

Женщина обратилась в суд, который встал на её сторону и определил место жительства ребенка с матерью.

Приставы вместе с полицейскими и органами опеки выехали домой к отцу ребёнка.

Мужчина заверял, что сына у него нет. НО в этот момент мальчик зашёл в квартиру вместе со своей бабушкой.

«Раздосадованный несвоевременным возвращением родственников, мужчина не стал препятствовать исполнению решения суда, но и не смирился с таким положением дел и подал встречный иск на определение места жительства сына с ним. Однако в ходе беседы, проведенной с должником, выяснилось, что отнюдь не желание самостоятельно воспитывать ребенка побудило его обратиться в суд. Скорее всего, он просто хочет усложнить жизнь своей бывшей супруге, ведь на момент расторжения брака спора о месте проживания малолетнего сына не было, и мальчик по обоюдному согласию обоих родителей остался с мамой», — рассказали в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.

Мальчик вернулся к маме и уже ходит в школу.

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