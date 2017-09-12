В Кунгуре приставы вернули маме ребёнка

Мужчина заверял, что сына у него нет. НО в этот момент мальчик зашёл в квартиру вместе со своей бабушкой.

«Раздосадованный несвоевременным возвращением родственников, мужчина не стал препятствовать исполнению решения суда, но и не смирился с таким положением дел и подал встречный иск на определение места жительства сына с ним. Однако в ходе беседы, проведенной с должником, выяснилось, что отнюдь не желание самостоятельно воспитывать ребенка побудило его обратиться в суд. Скорее всего, он просто хочет усложнить жизнь своей бывшей супруге, ведь на момент расторжения брака спора о месте проживания малолетнего сына не было, и мальчик по обоюдному согласию обоих родителей остался с мамой», — рассказали в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.