В Кунгуре приставы вернули маме ребёнка
После каникул отец не спешил возвращать сына.
После каникул отец не спешил возвращать сына.
Судебные приставы в Кунгуре помогли матери вернуть сына. Женщина договорилась с бывшим мужем и разрешила забрать 9-летнего мальчика на летние каникулы. Но к началу учебного года папа не вернул ребёнка.
Женщина обратилась в суд, который встал на её сторону и определил место жительства ребенка с матерью.
Приставы вместе с полицейскими и органами опеки выехали домой к отцу ребёнка.
Мужчина заверял, что сына у него нет. НО в этот момент мальчик зашёл в квартиру вместе со своей бабушкой.
«Раздосадованный несвоевременным возвращением родственников, мужчина не стал препятствовать исполнению решения суда, но и не смирился с таким положением дел и подал встречный иск на определение места жительства сына с ним. Однако в ходе беседы, проведенной с должником, выяснилось, что отнюдь не желание самостоятельно воспитывать ребенка побудило его обратиться в суд. Скорее всего, он просто хочет усложнить жизнь своей бывшей супруге, ведь на момент расторжения брака спора о месте проживания малолетнего сына не было, и мальчик по обоюдному согласию обоих родителей остался с мамой», — рассказали в
Мальчик вернулся к маме и уже ходит в школу.