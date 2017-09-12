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14:53 (мск), источник: Uralpress.ru

Детская площадка в Челябинске опасна для жизни

Торчат гвозди, отсутствуют ограждения — детская площадка в Челябинске опасна для жизни. По требованию прокурора суд обязал управляющую организацию отремонтировать детскую игровую площадку.

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска провела проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних при эксплуатации детской игровой площадки, расположенной между многоквартирными домами по улице Артиллерийской.

«Установлено, что детская игровая площадка состоит из деревянной беседки и цельного игрового комплекса. При этом несущие столбы деревянной беседки не устойчивы, сиденья и крыша повреждены, торчат гвозди, на переходах игрового комплекса частично отсутствуют ограждения, перила и перекрытия, что может представляет непосредственную угрозу для жизни и здоровья несовершеннолетних», — сообщает прокуратура региона.

Кроме того, на игровом комплексе отсутствует информационная табличка, содержащая правила и возрастные требования при пользовании оборудованием, номера телефонов службы спасения, скорой помощи, номера телефонов для сообщения службы эксплуатации при неисправности и поломке оборудования.

Поскольку оборудование детской игровой площадки не соответствует требованиям действующего законодательства, прокурор района обратился в суд с требованием возложить на управляющую организацию обязанность обеспечить безопасность детского игрового комплекса в соответствии с требованиями действующих национальных стандартов.

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