Детская площадка в Челябинске опасна для жизни
Торчат гвозди, отсутствуют ограждения — детская площадка в Челябинске опасна для жизни. По требованию прокурора суд обязал управляющую организацию отремонтировать детскую игровую площадку.
Торчат гвозди, отсутствуют ограждения — детская площадка в Челябинске опасна для жизни. По требованию прокурора суд обязал управляющую организацию отремонтировать детскую игровую площадку.
Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска провела проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних при эксплуатации детской игровой площадки, расположенной между многоквартирными домами по улице Артиллерийской.
«Установлено, что детская игровая площадка состоит из деревянной беседки и цельного игрового комплекса. При этом несущие столбы деревянной беседки не устойчивы, сиденья и крыша повреждены, торчат гвозди, на переходах игрового комплекса частично отсутствуют ограждения, перила и перекрытия, что может представляет непосредственную угрозу для жизни и здоровья несовершеннолетних», — сообщает прокуратура региона.
Кроме того, на игровом комплексе отсутствует информационная табличка, содержащая правила и возрастные требования при пользовании оборудованием, номера телефонов службы спасения, скорой помощи, номера телефонов для сообщения службы эксплуатации при неисправности и поломке оборудования.
Поскольку оборудование детской игровой площадки не соответствует требованиям действующего законодательства, прокурор района обратился в суд с требованием возложить на управляющую организацию обязанность обеспечить безопасность детского игрового комплекса в соответствии с требованиями действующих национальных стандартов.