Кабанов и свиней Большереченского зоопарка вывели из карантина

Африканская чума свиней по-прежнему полыхает в регионе. Сегодня в области обнаружено 28 очагов вируса в 11 муниципальных районах. В регионе уничтожено более 14 тысяч свиней.

Угроза нависла не только над фермерскими свиньями, но и над жителями Большереченского зоопарка — дикими кабанами и вьетнамскими вислобрюхими свиньями. Еще в середине июля из-за карантина по АЧС сотрудники Большереченского зоопарка убрали кабанчиков из вольеров и перевели в закрытые для посетителей помещения. На такие меры работникам пришлось идти, чтобы обезопасить животных и не допустить заражение.

Однако сегодня в Большереченском зоопарке сообщили порталу Om1.ru о том, что кабанов и свиней выводят из карантинной зоны и переводят в открытые вольеры. Со слов сотрудников, большереченское ветеринарное управление снять карантин, предписание в зоопарк уже поступило.

Наталья Болотова, начальник информационно-методического отдела Большереченского зоопарка:

— Буквально вчера у нас был с директором разговор по поводу того, что ветеринарное управление должно сегодня-завтра позвонить и точно сказать о снятии карантина. Бумаги, предписания уже пришли. И мы сразу сможем отпустить кабанов и свиней в открытые вольеры.

Почти два месяца животные содержались в закрытом помещении, куда имели доступ только ветеринар и рабочие. Все время, что свиньи находились в изоляции, за их здоровьем тщательно следили местные ветеринары и регулярно брали анализы. Кабанов и свиней также посетили сотрудники Главного управления ветеринарии.