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10:06 (мск), источник: Om1.ru

Кабанов и свиней Большереченского зоопарка вывели из карантина

Вьетнамские свиньи и дикие кабаны зоопарка Омской области на днях выпустят в открытые вольеры. Угроза заражения смертельным для них заболеванием пока миновала.

Африканская чума свиней по-прежнему полыхает в регионе. Сегодня в области обнаружено 28 очагов вируса в 11 муниципальных районах. В регионе уничтожено более 14 тысяч свиней.

Угроза нависла не только над фермерскими свиньями, но и над жителями Большереченского зоопарка — дикими кабанами и вьетнамскими вислобрюхими свиньями. Еще в середине июля из-за карантина по АЧС сотрудники Большереченского зоопарка убрали кабанчиков из вольеров и перевели в закрытые для посетителей помещения. На такие меры работникам пришлось идти, чтобы обезопасить животных и не допустить заражение.

Однако сегодня в Большереченском зоопарке сообщили порталу Om1.ru о том, что кабанов и свиней выводят из карантинной зоны и переводят в открытые вольеры. Со слов сотрудников, большереченское ветеринарное управление снять карантин, предписание в зоопарк уже поступило.

Наталья Болотова, начальник информационно-методического отдела Большереченского зоопарка:

— Буквально вчера у нас был с директором разговор по поводу того, что ветеринарное управление должно сегодня-завтра позвонить и точно сказать о снятии карантина. Бумаги, предписания уже пришли. И мы сразу сможем отпустить кабанов и свиней в открытые вольеры.

Почти два месяца животные содержались в закрытом помещении, куда имели доступ только ветеринар и рабочие. Все время, что свиньи находились в изоляции, за их здоровьем тщательно следили местные ветеринары и регулярно брали анализы. Кабанов и свиней также посетили сотрудники Главного управления ветеринарии.

Сейчас в зоопарке более десятка диких кабанов и вьетнамских вислобрюхих свиней, причем не только взрослых особей. Весной на свет появились дикие кабанчики, часть из них еще до карантина продали в другие зоопарки. В скором времени животные будут переведены в открытые вольеры, где ими смогут полюбоваться посетители. Животные отлично себя чувствуют, а никаких симптомов африканской чумы сотрудники не наблюдают.

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