Кабанов и свиней Большереченского зоопарка вывели из карантина
Вьетнамские свиньи и дикие кабаны зоопарка Омской области на днях выпустят в открытые вольеры. Угроза заражения смертельным для них заболеванием пока миновала.
Вьетнамские свиньи и дикие кабаны зоопарка Омской области на днях выпустят в открытые вольеры. Угроза заражения смертельным для них заболеванием пока миновала.
Африканская чума свиней
Угроза нависла не только над фермерскими свиньями, но и над жителями Большереченского зоопарка — дикими кабанами и вьетнамскими вислобрюхими свиньями. Еще в середине июля
Однако сегодня в Большереченском зоопарке сообщили порталу Om1.ru о том, что кабанов и свиней выводят из карантинной зоны и переводят в открытые вольеры. Со слов сотрудников, большереченское ветеринарное управление снять карантин, предписание в зоопарк уже поступило.
Наталья Болотова, начальник
— Буквально вчера у нас был с директором разговор по поводу того, что ветеринарное управление должно
Почти два месяца животные содержались в закрытом помещении, куда имели доступ только ветеринар и рабочие. Все время, что свиньи находились в изоляции, за их здоровьем тщательно следили местные ветеринары и регулярно брали анализы. Кабанов и свиней также посетили сотрудники Главного управления ветеринарии.
Сейчас в зоопарке более десятка диких кабанов и вьетнамских вислобрюхих свиней, причем не только взрослых особей. Весной на свет появились дикие кабанчики, часть из них еще до карантина продали в другие зоопарки. В скором времени животные будут переведены в открытые вольеры, где ими смогут полюбоваться посетители. Животные отлично себя чувствуют, а никаких симптомов африканской чумы сотрудники не наблюдают.