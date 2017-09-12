«Бабье лето» в Башкирии продлится примерно неделю

По данным ведомства, период сухой и тёплой погоды в начале осени, который в народе называют «бабьим летом», наступает в нашем регионе во второй половине осени. В этом году началом этого периода можно считать 14 сентября, четверг. В этот день температура воздуха прогреется до 19−24 градусов. Теплая погода простоит все выходные. Но кратковременные дожди возможны, особенно в северных районах.