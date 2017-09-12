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10:07 (мск), источник: АиФ Уфа

«Бабье лето» в Башкирии продлится примерно неделю

Теплая погода придёт в республику 14 сентября.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 73% 763 мм рт. ст. 2 м/с

«Бабье лето» установится в Башкирии с 14 сентября и продлится несколько дней, об этом сообщает Башгидромет.

По данным ведомства, период сухой и тёплой погоды в начале осени, который в народе называют «бабьим летом», наступает в нашем регионе во второй половине осени. В этом году началом этого периода можно считать 14 сентября, четверг. В этот день температура воздуха прогреется до 19−24 градусов. Теплая погода простоит все выходные. Но кратковременные дожди возможны, особенно в северных районах.

В начале следующей недели немного похолодает, но, согласно предварительному прогнозу, будет сохраняться температура выше 15 градусов почти до конца недели.

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