«Бабье лето» в Башкирии продлится примерно неделю
Теплая погода придёт в республику 14 сентября.
Теплая погода придёт в республику 14 сентября.
«Бабье лето» установится в Башкирии с 14 сентября и продлится несколько дней, об этом сообщает Башгидромет.
По данным ведомства, период сухой и тёплой погоды в начале осени, который в народе называют «бабьим летом», наступает в нашем регионе во второй половине осени. В этом году началом этого периода можно считать 14 сентября, четверг. В этот день температура воздуха прогреется до 19−24 градусов. Теплая погода простоит все выходные. Но кратковременные дожди возможны, особенно в северных районах.
В начале следующей недели немного похолодает, но, согласно предварительному прогнозу, будет сохраняться температура выше 15 градусов почти до конца недели.