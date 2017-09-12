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09:58 (мск), источник: Индикатор

Ученые добыли спирт из воздуха

Исследователи научились преобразовывать содержащийся в воздухе углекислый газ во множество полезных веществ, в том числе алкоголь. Открытие развивает метод электрохимического восстановления углекислого газа и, помимо прочего, может оказаться важным в борьбе с этим парниковым газом.

Источник: AP 2017

Защита диссертации, написанной на основе данного открытия, состоится 14 сентября в Делфтском техническом университете в Нидерландах.

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Чтобы уменьшить концентрацию углекислого газа в воздухе, применяются два основных подхода — хранение и преобразование. В частности CO2 можно превращать в угарный газ, метан, этилен, муравьиную кислоту, метанол и этанол. Угарный газ можно использовать в процессе Фишера-Тропша для создания топлива, более энергетически емкие углеводороды, такие как спирты, можно напрямую использовать как горячее.

В кандидатской диссертации Минг Ма описывает процессы, происходящие на наномасштабе с различными металлическими катализаторами, при их использовании в электрохимическом восстановлении углекислого газа. В частности, использование медных нанопроволок приводит к образованию углеводородов, а нанопористое серебро увеличивает выход угарного газа. Также Ма открыл, что, меняя длину нанопроволок и электрический потенциал, можно очень точно регулировать весь процесс. Ему удалось получить множество соединений углерода в любой заранее заданной пропорции.

Сплавы также могут приводить к новым продуктам: отдельно платина стимулирует выработку водорода, а золото — угарного газа, но их сплав приводит к появлению значительного количества муравьиной кислоты. В планах лаборатории разработать методы еще более избирательного синтеза отдельных соединений и способы масштабирования процесса до промышленных размеров.

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