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10:08 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинская область попала под влияние мощной вспышки на Солнце

Геомагнитная обстановка в регионе изменилась.

Вторая за неделю крупнейшая за всю историю наблюдений вспышка на Солнце повлияла на геомагнитную обстановку в Челябинской области — синоптики сообщили о возмущении поля, передает корреспондент Агенства новостей «Доступ» со ссылкой на данные Челябинского Гидрометцентра.

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН сообщает, что выброс массы от вспышки X8.2 все-таки ударил по Земле своим краем (ранее сообщалось, что основной удар высвободившейся энергии придется по Венере) — это подтверждает информация, полученная с космического коронографа LASCO С3, наблюдающего окрестности Солнца. По данным ученых, произошедший выброс массы является одним из самых крупных в истории.

«Приход выброса к Земле ожидается в ночь с 12 на 13 сентября. В этот момент ожидается магнитная буря 2 или 3 уровня по 5-балльной шкале. Ожидающаяся магнитная буря 12—13 сентября с большой вероятностью станет последним прощальным аккордом произошедшего уникального всплеска активности», — сообщают в лаборатории ФИАН.

Южноуральские синоптики сообщают, что 12 сентября в регионе наблюдается слабо возмущенное геомагнитное поле.

Напомним, что в Челябинской области перепад температур в ближайшие дни составит 28 градусов — от минус 4 градусов ночью 12 сентября до плюс 24 днем 14-го.

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