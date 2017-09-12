Челябинская область попала под влияние мощной вспышки на Солнце
Геомагнитная обстановка в регионе изменилась.
Геомагнитная обстановка в регионе изменилась.
Вторая за неделю крупнейшая за всю историю наблюдений вспышка на Солнце повлияла на геомагнитную обстановку в Челябинской области — синоптики сообщили о возмущении поля, передает корреспондент Агенства новостей «Доступ» со ссылкой на данные Челябинского Гидрометцентра.
Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН сообщает, что выброс массы от вспышки X8.2
«Приход выброса к Земле ожидается в ночь с 12 на 13 сентября. В этот момент ожидается магнитная буря 2 или 3 уровня по 5-балльной шкале. Ожидающаяся магнитная буря
Южноуральские синоптики сообщают, что 12 сентября в регионе наблюдается слабо возмущенное геомагнитное поле.
Напомним, что в Челябинской области перепад температур в ближайшие дни составит 28 градусов — от минус 4 градусов ночью 12 сентября до плюс 24 днем 14-го.