В День города на два маршрута в Ростове выйдут экскурсионные автобусы

Источник: РИА "Новости"

В субботу, 16 сентября, с 10 до 18 часов в Ростове-на-Дону состоится акция «Родной город глазами туриста», приуроченная к празднованию 268-летней годовщины южной столицы. В ее рамках жителей и гостей города ждут бесплатные автобусные экскурсии на привычных маршрутах транспорта. Организаторами акции выступили департамент экономики, департамент транспорта, туристско-информационный центр, туристическая компания «Рейна-Тур НТВ», КБ «Центр-Инвест», а также МУП МТК «Ростовпассажиртранс».

На автобусных маршрутах № 3 «Главный ЖД Вокзал — Лесничество» и № 7 «Главный ЖД Вокзал — Аэропорт» будут работать автобусы с надписью «Экскурсионный» на лобовом стекле. В них экскурсоводы расскажут о малоизвестных и удивительных фактах о Ростове-на-Дону.