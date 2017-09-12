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10:18 (мск), источник: Деловое сообщество

В День города на два маршрута в Ростове выйдут экскурсионные автобусы

Их можно будет узнать по специальной наклейке на лобовом стекле.

Источник: РИА "Новости"

В субботу, 16 сентября, с 10 до 18 часов в Ростове-на-Дону состоится акция «Родной город глазами туриста», приуроченная к празднованию 268-летней годовщины южной столицы. В ее рамках жителей и гостей города ждут бесплатные автобусные экскурсии на привычных маршрутах транспорта. Организаторами акции выступили департамент экономики, департамент транспорта, туристско-информационный центр, туристическая компания «Рейна-Тур НТВ», КБ «Центр-Инвест», а также МУП МТК «Ростовпассажиртранс».

На автобусных маршрутах № 3 «Главный ЖД Вокзал — Лесничество» и № 7 «Главный ЖД Вокзал — Аэропорт» будут работать автобусы с надписью «Экскурсионный» на лобовом стекле. В них экскурсоводы расскажут о малоизвестных и удивительных фактах о Ростове-на-Дону.

Впервые акция «Родной город глазами туриста» состоялась в 2009 г. Ее основная задача побудить участников узнать больше о родном городе, проникнуться его историей и культурой. Привычный путь домой или на работу превратился для горожан в увлекательный экскурсионный маршрут и открыл для них интересные и неизвестные факты из истории Ростова.

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