В День города на два маршрута в Ростове выйдут экскурсионные автобусы
Их можно будет узнать по специальной наклейке на лобовом стекле.
Их можно будет узнать по специальной наклейке на лобовом стекле.
В субботу, 16 сентября, с 10 до 18 часов в
На автобусных маршрутах № 3 «Главный ЖД Вокзал — Лесничество» и № 7 «Главный ЖД Вокзал — Аэропорт» будут работать автобусы с надписью «Экскурсионный» на лобовом стекле. В них экскурсоводы расскажут о малоизвестных и удивительных фактах о
Впервые акция «Родной город глазами туриста» состоялась в 2009 г. Ее основная задача побудить участников узнать больше о родном городе, проникнуться его историей и культурой. Привычный путь домой или на работу превратился для горожан в увлекательный экскурсионный маршрут и открыл для них интересные и неизвестные факты из истории Ростова.