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10:13 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

13 сентября в ряде домов Казани не будет света

Плановые ремонтные работы пройдут в шести районах города.

(Город Казань KZN.RU, 12 сентября). 13 сентября в ряде домов Казани не будет электричества. Свет отключат в домах Авиастроительного, Вахитовского, Кировского, Ново-Савиновского, Приволжского и Советского районов города.

С 8.30 до 17.00 света не будет в Авиастроительном районе по адресам: ул.2-я Большая, 1−21, 2−24; ул.2-я Заречная, 6−58, 9−35; ул.2-я Колхозная, 2−20а, 21, 21б, 21 г, 33; ул. Ахшабадская, 113−155, 156, 191; ул. П. Баранова, 1−43, 2−44; ул. Большая Заречная, 2−38, 11−79, 40−82, 81, 83, 85, 87, 105, 107, 109; ул. Вересаева, 45а, 45б, 45−75, 46−88; ул. Верхоянская, 45−53, 50а, 52а, 50−58, 53−87, 58а, 62−98; ул. Вишневая; ул. Воронихина, 42−68, 47−73; ул. Говорова, 41−65, 44−68; ул. Камчатская, 1−31, 33−111; ул. Колхозная, 2−38а, 16а, 15−31; ул. Краснодонская, 124−182, 135−189; ул. Кутузова, 99−121, 112−136; ул. Луговая, 1, 1а-7; ул. Малая Заречная, 1−13, 13а, 2−24, 11−17, 17а, 19, 21, 30, 31, 35, 37, 39, 111а; ул. Песочная, 1−21, 2−30, 23−33б, 30−68; Песочный переулок, 3−25, 4, 6, 8; ул. Пихтовая, 9а, 15а, 15б, 69б, 71а; ул. Полевая, 2, 4, 6−20; ул. Поперечно-Большая, 1−19, 2−44; ул. Поперечно-Луговая; ул. Поперечно-Колхозная, 1−11, 2−12; ул. Пржевальского, 65−77; ул. Пролетарская; ул. Промышленная, 1−33, 8−38, 40−44а, 41−47, 48; ул. Речная; ул. Садовая; ул. Сахалинская, 1−31, 2−32, 24−40, 40а; ул. Смоленская, 82−102; ул. Собинова, ул. Сосновая; ул. Сухорецкая, 1−43, 2−42; ул. Шоссейная, 68−120.

С 8.00 до 17.00 отключение запланировано в Вахитовском районе по адресам: ул. Заслонова, 36а, 44а; ул. Нестеровский овраг, 88; ул. Островского, 53; ул. Пушкина, 4.

С 8.30 до 17.00 электричество отключат в Кировском районе по адресам: ул. Лаишевская, 1−26; ул. Летняя, 1−55; ул. Минусинская, 15, 15а, 17, 19, 21, 23; ул. Новгородская, 29а, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53.

С 8.00 до 18.00 света не будет в Ново-Савиновском районе по адресам: ул. Адоратского, 6; пр. Ямашева, 92.

С 9.00 до 17.00 без электричества останутся житель домов по ул. Молодежная Приволжского района.

С 9.00 до 18.00 отключение запланировано в Советском районе по адресам: ул. Академика Завойского, 11, 13, 15; ул. Академика Губкина, 14 (детский сад № 199); ул. Космонавтов, 7, 9, 11а, 13, 15, 17, 19 (лицей № 121), 29, 29а, 29б.

Кроме того, отключение коснется ряда промышленных и административных зданий Авиастроительного, Вахитовского, Ново-Савиновского и Советского районов Казани.

Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

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