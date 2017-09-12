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10:05 (мск), источник: Югополис

Ремонт улицы Новороссийской в Краснодаре завершится до конца года

Весь капитально ремонтируемый участок составит 1,7 километра.

Информация о том, что ремонтные работы на одной из важных городских магистралей остановлены, периодически появляется в социальных сетях.

«Югополис» попросил прокомментировать ее руководителей городских служб, которые отвечают за организацию и проведение ремонта Новороссийской.

В настоящее время на участке от Северной до Селезнева продолжаются работы по выносу коммуникаций, переносу линий связи, ливневой канализации, переустройству водопроводных сетей, установке опор уличного освещения.

— Одновременно на всем ремонтируемом участке идут самые сложные и трудоемкие работы, так называемая подземная часть — перенос сетей коммуникаций за границы дорожного полотна. Работы идут на глубине местами до шести метров в специально вырытых траншеях. Сразу по их завершению рабочие приступят к устройству дорожного полотна
Андрей Канаичев
заместитель директора МКУ «Единая служба заказчика»

По его словам, на участке ежедневно работают от 20 до 30 рабочих, задействовано необходимое количество спецтехники. Он также отметил, что единственное время, когда работы в траншеях могут быть приостановлены — во время или после сильного дождя, что обусловлено требованиями безопасности.

Работы идут в соответствии с утверждённым графиком, основной объем работ на коммуникациях завершится до конца сентября, кроме сетей ливневой канализации, работы на которых продолжатся до середины октября нынешнего года. Сразу после этого подрядчики приступят к работам по устройству основания дороги. По графику, капремонт Новороссийской будет выполнен до конца года.

Весь капитально ремонтируемый участок составит 1,7 км. На этом протяжении будут перенесены и обновлены сети инженерных коммуникаций, в том числе — ливневая канализация, чтобы улицу больше не затапливало во время дождей. Проезжую часть расширят с 3 до 4 полос. Также будет сделано новое асфальтобетонное покрытие дороги, тротуаров, велодорожки и сети уличного освещения, установлены новые светофоры, благоустроены зеленые зоны.

Ранее «Югополис» сообщал о том, что в связи с ремонтом в Краснодаре изменен режим работы светофоров для пропуска машин в объезд улицы Новороссийской.

О масштабном ремонте дорог в Краснодаре заговорили после того, как губернатор региона, проехав по городским улицам, ужаснулся царящему на них беспределу и пообещал строго спросить с ответственных лиц. Самыми разбитыми жители города называли краснодарские улицы Тургенева и Новороссийскую.

Как сообщал «Югополис», во время прямой линии в президентом России Владимиром Путиным краснодарский студент пожаловался на ужасное состояние улицы Новороссийской. Студент также показал видеоролик с ямами, снятый там. Путин подчеркнул, что такого быть не должно.

Вскоре после этого было принято решение о выделении Краснодару в 2017 году более 3 млрд рублей на капитальный ремонт дорог. В настоящее время он уже идет на многих городских улицах.

28 июля житель Краснодара пожаловался премьер-министру Дмитрию Медведеву на городские дороги, предложив ему проехать по улице Тургенева.

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Ремонт улицы Новороссийской в Краснодаре завершится до конца года
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