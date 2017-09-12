Ремонт улицы Новороссийской в Краснодаре завершится до конца года
Весь капитально ремонтируемый участок составит 1,7 километра.
Весь капитально ремонтируемый участок составит 1,7 километра.
Информация о том, что ремонтные работы на одной из важных городских магистралей остановлены, периодически появляется в социальных сетях.
«Югополис» попросил прокомментировать ее руководителей городских служб, которые отвечают за организацию и проведение ремонта Новороссийской.
В настоящее время на участке от Северной до Селезнева продолжаются работы по выносу коммуникаций, переносу линий связи, ливневой канализации, переустройству водопроводных сетей, установке опор уличного освещения.
— Одновременно на всем ремонтируемом участке идут самые сложные и трудоемкие работы, так называемая подземная часть — перенос сетей коммуникаций за границы дорожного полотна. Работы идут на глубине местами до шести метров в специально вырытых траншеях. Сразу по их завершению рабочие приступят к устройству дорожного полотна
По его словам, на участке ежедневно работают от 20 до 30 рабочих, задействовано необходимое количество спецтехники. Он также отметил, что единственное время, когда работы в траншеях могут быть приостановлены — во время или после сильного дождя, что обусловлено требованиями безопасности.
Работы идут в соответствии с утверждённым графиком, основной объем работ на коммуникациях завершится до конца сентября, кроме сетей ливневой канализации, работы на которых продолжатся до середины октября нынешнего года. Сразу после этого подрядчики приступят к работам по устройству основания дороги. По графику, капремонт Новороссийской будет выполнен до конца года.
Весь капитально ремонтируемый участок составит 1,7 км. На этом протяжении будут перенесены и обновлены сети инженерных коммуникаций, в том числе — ливневая канализация, чтобы улицу больше не затапливало во время дождей. Проезжую часть расширят с 3 до 4 полос. Также будет сделано новое асфальтобетонное покрытие дороги, тротуаров, велодорожки и сети уличного освещения, установлены новые светофоры, благоустроены зеленые зоны.
Ранее «Югополис» сообщал о том, что в связи с ремонтом в Краснодаре изменен режим работы светофоров для пропуска машин в объезд улицы Новороссийской.
О масштабном ремонте дорог в Краснодаре заговорили после того, как губернатор региона, проехав по городским улицам, ужаснулся царящему на них беспределу и пообещал строго спросить с ответственных лиц. Самыми разбитыми жители города называли краснодарские улицы Тургенева и Новороссийскую.
Как сообщал «Югополис», во время прямой линии в президентом России Владимиром Путиным краснодарский студент пожаловался на ужасное состояние улицы Новороссийской. Студент также показал видеоролик с ямами, снятый там. Путин подчеркнул, что такого быть не должно.
Вскоре после этого было принято решение о выделении Краснодару в 2017 году более 3 млрд рублей на капитальный ремонт дорог. В настоящее время он уже идет на многих городских улицах.
28 июля житель Краснодара пожаловался