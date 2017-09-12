Космонавт МКС сфотографировал Минск из космоса

«Я знаю, что многие из вас ждали фото столицы Республики Беларусь», — написал он на своей странице в Twitter.

Космонавт сделал три фото столицы Беларуси и опубликовал их в своем аккаунте.

Рязанский является командиром 52-й экспедиции на МКС, в которую также вошли бортинженеры Рэндолф Брезник и Паоло Несполи, стартовал на станцию с космодрома Байконур 28 июля текущего года.