Космонавт МКС сфотографировал Минск из космоса
МИНСК, 12 сен — Sputnik. Российский космонавт Сергей Рязанский, находящийся в настоящее время на Международной космической станции, сделал фото Минска из космоса.
МИНСК, 12 сен — Sputnik. Российский космонавт Сергей Рязанский, находящийся в настоящее время на Международной космической станции, сделал фото Минска из космоса.
«Я знаю, что многие из вас ждали фото столицы Республики Беларусь», — написал он на своей странице в Twitter.
Космонавт сделал три фото столицы Беларуси и опубликовал их в своем аккаунте.
Рязанский является командиром 52-й экспедиции на МКС, в которую также вошли бортинженеры Рэндолф Брезник и Паоло Несполи, стартовал на станцию с космодрома Байконур 28 июля текущего года.
Ранее Беларусь неоднократно фотографировал с борта МКС космонавт Олег Новицкий: в объектив его камеры попадала три раза ночная столица, а также Гомель и Брест.