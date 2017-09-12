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09:40 (мск), источник: Sputnik.by

Космонавт МКС сфотографировал Минск из космоса

МИНСК, 12 сен — Sputnik. Российский космонавт Сергей Рязанский, находящийся в настоящее время на Международной космической станции, сделал фото Минска из космоса.

«Я знаю, что многие из вас ждали фото столицы Республики Беларусь», — написал он на своей странице в Twitter.

Космонавт сделал три фото столицы Беларуси и опубликовал их в своем аккаунте.

Рязанский является командиром 52-й экспедиции на МКС, в которую также вошли бортинженеры Рэндолф Брезник и Паоло Несполи, стартовал на станцию с космодрома Байконур 28 июля текущего года.

Ранее Беларусь неоднократно фотографировал с борта МКС космонавт Олег Новицкий: в объектив его камеры попадала три раза ночная столица, а также Гомель и Брест.

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