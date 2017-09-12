Астрономы распознали в огненном шаре над Петербургом метеор

Эксперты главной астрономической обсерватории Пулково рассказали «Фонтанке» подробности явления. По предварительным данным специалистов, это яркий метеор. Он же болид. Судя по всему, тело полностью сгорело в атмосфере.

«Периодически такое бывает по всей Земле, но не везде так много видеорегистраторов. Скорее всего, это мелкое астероидное тело или крупная частица потока Персеиды, из которого мы совсем недавно вышли», — отметили ученые.