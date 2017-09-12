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09:48 (мск), источник: Фонтанка

Астрономы распознали в огненном шаре над Петербургом метеор

Огненный шар пронёсся над Петербургом и вызвал бурные обсуждения местных жителей в ночь на 12 сентября. Записи с видеорегистраторов, на которых зафиксирован полёт небесного тела, пользователи активно выкладывают в интернет.

Эксперты главной астрономической обсерватории Пулково рассказали «Фонтанке» подробности явления. По предварительным данным специалистов, это яркий метеор. Он же болид. Судя по всему, тело полностью сгорело в атмосфере.

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«Периодически такое бывает по всей Земле, но не везде так много видеорегистраторов. Скорее всего, это мелкое астероидное тело или крупная частица потока Персеиды, из которого мы совсем недавно вышли», — отметили ученые.

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Справка:

Персеиды — метеорный поток, который ежегодно в августе появляется со стороны Персея. Образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта — Туттля. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя «звёздный дождь».

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