Астрономы распознали в огненном шаре над Петербургом метеор

Эксперты главной астрономической обсерватории Пулково рассказали «Фонтанке» подробности явления. По предварительным данным специалистов, это яркий метеор. Он же болид. Судя по всему, тело полностью сгорело в атмосфере.
«Периодически такое бывает по всей Земле, но не везде так много видеорегистраторов. Скорее всего, это мелкое астероидное тело или крупная частица потока Персеиды, из которого мы совсем недавно вышли», — отметили ученые.
Персеиды — метеорный поток, который ежегодно в августе появляется со стороны Персея. Образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта — Туттля. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя «звёздный дождь».