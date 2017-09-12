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10:12 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волжском открылась новая муниципальная стоянка для автомобилей

До конца 2017 года в городе появятся ещё две муниципальные стоянки.

Новая муниципальная автостоянка на 140 машиномест открылась в Волжском между 25 и 31 микрорайонами.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в городской администрации, находится она по адресу улица 40 лет Победы, 41 г. Территория стоянки ограждена и освещена.

В текущем году в Волжском появятся ещё две муниципальные стоянки на улице Карбышева, между улицами Свердлова и Молодёжной, а также в 14 микрорайоне на территории бывшей воинской части.

Напомним, что кроме новой муниципальной стоянки в Волжском есть еще три, расположенные по адресам:

  • ул. Мира, 143а (на 90 мест);
  • ул. Оломоуцкая, 33б (на 120 мест);
  • ул. Дружбы, 46а (на 90 мест).

Стоимость суточного пребывания для легковых авто составляет 30 рублей, для грузовых- 50 рублей.

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