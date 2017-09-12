В Волжском открылась новая муниципальная стоянка для автомобилей
До конца 2017 года в городе появятся ещё две муниципальные стоянки.
До конца 2017 года в городе появятся ещё две муниципальные стоянки.
Новая муниципальная автостоянка на 140 машиномест открылась в Волжском между 25 и 31 микрорайонами.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в городской администрации, находится она по адресу улица 40 лет Победы, 41 г. Территория стоянки ограждена и освещена.
В текущем году в Волжском появятся ещё две муниципальные стоянки на улице Карбышева, между улицами Свердлова и Молодёжной, а также в 14 микрорайоне на территории бывшей воинской части.
Напомним, что кроме новой муниципальной стоянки в Волжском есть еще три, расположенные по адресам:
Стоимость суточного пребывания для легковых авто составляет 30 рублей, для грузовых- 50 рублей.