В Волжском открылась новая муниципальная стоянка для автомобилей

Новая муниципальная автостоянка на 140 машиномест открылась в Волжском между 25 и 31 микрорайонами.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в городской администрации, находится она по адресу улица 40 лет Победы, 41 г. Территория стоянки ограждена и освещена.

В текущем году в Волжском появятся ещё две муниципальные стоянки на улице Карбышева, между улицами Свердлова и Молодёжной, а также в 14 микрорайоне на территории бывшей воинской части.

Напомним, что кроме новой муниципальной стоянки в Волжском есть еще три, расположенные по адресам:

ул. Мира, 143а (на 90 мест);

ул. Оломоуцкая, 33б (на 120 мест);

ул. Дружбы, 46а (на 90 мест).