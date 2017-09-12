Нижегородская певица Наталия Иванова выступила в Москве на Поклонной горе

Певица из Нижнего Новгорода Наталия Иванова выступила на концерте в Москве. Выступление исполнительницы состоялось в рамках празднования 870-летия столицы на одной из главных концертных площадок — Поклонной горе. В воскресном концерте перед москвичами также выступили известные артисты: Юта, Согдиана, Сати Казанова, Митя Фомин, Людмила Соколова, группа На-На и другие исполнители.

Наталия Иванова привезла из Нижнего Новгорода в столицу в качестве подарка три песни — «Огоньки Москвы», «День рождения» и «Под твоим небом». Кстати, все они написаны нижегородскими авторами.

Выход на сцену Наталии Ивановой, единственной исполнительницы из Нижнего Новгорода, приглашенной на празднование 870-летнего юбилея столицы, состоялся после выступлений Тамары Гвердцители и полуфиналиста шоу «Голос» Шарифа.

«Это был удивительно красивый праздник! Погода подарила Москве фантастический подарок — настоящий летний день! А я подарила столице песню, и москвичам она понравилась! Множество прекрасных лиц, а у меня море позитивных эмоций», — сказала Наталия Иванова.

На праздничное оформление столицы, по данным Rsute.ru, было потрачено 360,1 млн рублей. Второй по величине статьей расхода стала организация мероприятий — 229,9 млн руб, из которых 22,9 млн руб. ушли на оплату концертных программ.