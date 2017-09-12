Въезд в Светлогорск украсили скульптурами из искусственной травы
На создание и установку скульптур потрачено более миллиона рублей.
На создание и установку скульптур потрачено более миллиона рублей.
На клумбе на въезде в курортный Светлогорск установили скульптуру — трёх музыкантов, выполненных из искусственной травы.
Ранее в Светлогорске были установлены «Рояль», «Футболист» и «Велосипед» из искусственной травы. Фигуры изготовлены из материала, который не боится ни солнечных лучей, ни холода.
«Как считают жители курорта, скульптуры символизируют причины, по которым стоит приехать в их город: активный отдых, событийный туризм, насыщенный кинофестивалями и концертами, новые сооружения в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу», — рассказали в
На создание и установку скульптур потрачено около 800 тысяч рублей из областного бюджета, более 300 тысяч рублей — из местного.
На днях в городе будет установлена еще одна скульптура — «Кинолента».