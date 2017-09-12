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10:19 (мск), источник: АиФ Калининград

Въезд в Светлогорск украсили скульптурами из искусственной травы

На создание и установку скульптур потрачено более миллиона рублей.

На клумбе на въезде в курортный Светлогорск установили скульптуру — трёх музыкантов, выполненных из искусственной травы.

Ранее в Светлогорске были установлены «Рояль», «Футболист» и «Велосипед» из искусственной травы. Фигуры изготовлены из материала, который не боится ни солнечных лучей, ни холода.

«Как считают жители курорта, скульптуры символизируют причины, по которым стоит приехать в их город: активный отдых, событийный туризм, насыщенный кинофестивалями и концертами, новые сооружения в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу», — рассказали в пресс-службе правительства региона.

На создание и установку скульптур потрачено около 800 тысяч рублей из областного бюджета, более 300 тысяч рублей — из местного.

На днях в городе будет установлена еще одна скульптура — «Кинолента».

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