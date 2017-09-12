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10:07 (мск), источник: Volga News

Ростовская авиакомпания «Азимут» начнет полеты в Самару в октябре

Авиакомпания «Азимут» начинает полеты из Ростова-на-Дону в Международный аэропорт Курумоч. Первый рейс в Самару запланирован на 31 октября.

Источник: РИА "Новости"

В рамках осенне-зимней навигации прямые регулярные рейсы будут выполняться по вторникам и субботам. Вылет в Самару — в 10.20, вылет из Самары — в 14.20 местного времени. Перевозка пассажиров будет осуществляться на воздушных судах SSJ-100. Условия перевозки и провоза багажа уточняйте на сайте авиакомпании.

Авиакомпания «Азимут» — новый авиаперевозчик Юга России, базирующийся в аэропорту Ростова-на-Дону, в декабре 2017 года станет базовой компанией нового аэропорта «Платов» (строит холдинг «Аэропорты Регионов»). Парк перевозчика состоит из воздушных судов SSJ-100, относящихся к классу региональных самолетов. SSJ-100 — семейство самолетов, в салоне которых пассажиры чувствуют себя так же комфортно, как в салоне магистрального самолета большой вместимости.

За 8 месяцев 2017 года маршрутом Самара — Ростов-на-Дону воспользовались 6 тысяч пассажиров, что на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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