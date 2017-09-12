Дзержинск в шестой раз присоединится к Всероссийской экологической акции «Сделаем»

Организаторы мероприятия — Центр «Молодёжные инициативы» при поддержке отдела молодёжи департамента социальной политики и спорта администрации города и депутата городской Думы Дмитрия Меснянкина.

Дзержинск примет участие во всероссийской акции «Сделаем» уже в шестой раз. Участники экологической акции очистят от мусора территорию, прилегающую к Утиному озеру, расположенному за ТЦ «Карусель».

Принять участие в субботнике может любой желающий. Организаторы предоставят дзержинцам весь необходимый для уборки инвентарь, а также централизованно вывезут весь собранный мусор на полигон для дальнейшей переработки. На протяжении всей экологической акции будет организовано музыкальное сопровождение.

Общий сбор участников акции «Сделаем в Дзержинске» состоится — в 16.00 на площадке около дома № 54 по проспекту Ленинского Комсомола (за ТЦ «Карусель»).