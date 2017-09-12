В Екатеринбурге начинается продажа билетов на «Матильду»

«Мы хотим показать фильм премьерно. Мы отправили запросы в продюсерский центр Алексея Учителя. Чтобы у нас в “Салюте” все было, как в Москве и Петербурге. Они рассмотрят эту возможность. Боюсь ли я? Нет. Поджог машины адвоката Учителя нас также не испугал. Так нельзя делать. “Матильда” — это хорошее кино, и своими действиями мы хотим продемонстировать протест против непонятной фобии. Мы давно живем в 21 веке. Страх — чувство животное, а мы люди», — заключил управленец.