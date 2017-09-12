В Екатеринбурге начинается продажа билетов на «Матильду»
Екатеринбургский кинотеатр «Салют» 14 сентября присоединится к всероссийской предпродаже билетов на самый ожидаемый отечественный фильм года — картину «Матильда» Алексея Учителя.
Екатеринбургский кинотеатр «Салют» 14 сентября присоединится к всероссийской предпродаже билетов на самый ожидаемый отечественный фильм года — картину «Матильда» Алексея Учителя.
Также кинотеатр будет бороться за премьерный показ ленты. Об этом ЕАН заявил директор кинотеатра Сергей Федяков.
«С четверга на “Матильду” начинаются предпродажи. Если будет ажиотаж, билетов будет выделено больше. Хотя, как правило, билеты покупаются
По словам руководителя «Салюта», он не понимает общего страха перед этим фильмом.
«Мы хотим показать фильм премьерно. Мы отправили запросы в продюсерский центр Алексея Учителя. Чтобы у нас в “Салюте” все было, как в Москве и Петербурге. Они рассмотрят эту возможность. Боюсь ли я? Нет. Поджог машины адвоката Учителя нас также не испугал. Так нельзя делать. “Матильда” — это хорошее кино, и своими действиями мы хотим продемонстировать протест против непонятной фобии. Мы давно живем в 21 веке. Страх — чувство животное, а мы люди», — заключил управленец.
Напомним, против показа картины об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской выступает православная общественность. 4 сентября в Екатеринбурге один из противников фильма атаковал кинотеатр «Космос» на автомобиле, начиненном газовыми баллонами и горючим, здание серьезно повреждено. «Лицом» сопротивления картине стала депутат Госдумы Наталья Поклонская.