Сибиряки проведут эксперименты на китайской космической станции

Об этом корреспонденту «РГ» сообщили на пресс-конференции в Институте теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН.

Как рассказал заведующий лабораторией «Интенсификация процессов теплообмена» ИТ СО РАН Олег Кабов, все эти работы проводятся совместно с Европейским космическим агентством.

— Первый из экспериментов направлен на исследования процесса испарения в области так называемой «контактной линии». Это узкая граница, толщиной в несколько микрон, между твердой и жидкой фазами. В ней наблюдается аномально высокое испарение, этот эффект привлекает внимание исследователей со всего мира. Следующее направление — конденсация пара в условиях микрогравитации. Эти исследования важны как для земных, так и для космических применений. И третий эксперимент — изучение процесса кипения в микро- и миниканалах, — сообщил доктор физико-математических наук Олег Кабов.

Планируется, что основной модуль китайской станции выведут на орбиту в 2020 году.

— В 2022 году наша станция будет собрана окончательно, она рассчитана на 10 лет работы в космосе. Мы открыты для сотрудничества как с российскими, так и с европейскими учеными, — сообщил представитель космического агентства Китая, профессор Чжан-Фу Чжао.

Представители космических агентств разных стран приехали в Новосибирск на международную конференцию «Двухфазные системы для космического и наземного применения». Ученые обсуждают и планируют проведение экспериментов на Международной космической станции, будущей орбитальной станции Китая и других носителях.