Сибиряки проведут эксперименты на китайской космической станции
Ученые из новосибирского Академгородка подали три заявки на проведение экспериментов в условиях невесомости на борту китайской космической станции.
Ученые из новосибирского Академгородка подали три заявки на проведение экспериментов в условиях невесомости на борту китайской космической станции.
Об этом корреспонденту «РГ» сообщили на
Как рассказал заведующий лабораторией «Интенсификация процессов теплообмена» ИТ СО РАН Олег Кабов, все эти работы проводятся совместно с Европейским космическим агентством.
— Первый из экспериментов направлен на исследования процесса испарения в области так называемой «контактной линии». Это узкая граница, толщиной в несколько микрон, между твердой и жидкой фазами. В ней наблюдается аномально высокое испарение, этот эффект привлекает внимание исследователей со всего мира. Следующее направление — конденсация пара в условиях микрогравитации. Эти исследования важны как для земных, так и для космических применений. И третий эксперимент — изучение процесса кипения в микро- и миниканалах, — сообщил доктор
Планируется, что основной модуль китайской станции выведут на орбиту в 2020 году.
— В 2022 году наша станция будет собрана окончательно, она рассчитана на 10 лет работы в космосе. Мы открыты для сотрудничества как с российскими, так и с европейскими учеными, — сообщил представитель космического агентства Китая, профессор
Представители космических агентств разных стран приехали в Новосибирск на международную конференцию «Двухфазные системы для космического и наземного применения». Ученые обсуждают и планируют проведение экспериментов на Международной космической станции, будущей орбитальной станции Китая и других носителях.
Институт теплофизики СО РАН — один из самых активных участников этих работ. Как сообщил представитель Европейского космического агентства, профессор Балаш Тоц, из 11 планируемых его ведомством экспериментов в восьми непосредственно задействованы новосибирские физики.