«Дом с башенкой» на Пяти углах освободили от вывесок и кондиционеров

Как 12 сентября сообщили в городском управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП), знаменитый дом на Пяти углах в центре Северной столицы внесен в госреестр объектов культурного наследия. Квартирующее в доме ООО «Эридан А» заключило с комитетом по охране памятников (КГИОП) соглашение, предусматривающее охранные обязательства, которые, как заверяют в УФССП, нарушило. Суд постановил: со стороны Загородного проспекта снять с лицевого фасада здания настенные вывески «Кофе-хауз» над входом в помещение и над витринным окном, малую консольную вывеску, вертикальную консольную вывеску, а также наружные блоки системы кондиционирования. Вывески и кондиционеры на здании со стороны улицы Рубинштейна также надлежит убрать.