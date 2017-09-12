«Дом с башенкой» на Пяти углах освободили от вывесок и кондиционеров
С фасада Дома купца Иоффа, более известного как «дом с башенкой», демонтировали вывески и кондиционеры. Решение принял Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти.
С фасада Дома купца Иоффа, более известного как «дом с башенкой», демонтировали вывески и кондиционеры. Решение принял Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти.
Как 12 сентября сообщили в городском управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП), знаменитый дом на Пяти углах в центре Северной столицы внесен в госреестр объектов культурного наследия. Квартирующее в доме ООО «Эридан А» заключило с комитетом по охране памятников (КГИОП) соглашение, предусматривающее охранные обязательства, которые, как заверяют в УФССП, нарушило. Суд постановил: со стороны Загородного проспекта снять с лицевого фасада здания настенные вывески «Кофе-хауз» над входом в помещение и над витринным окном, малую консольную вывеску, вертикальную консольную вывеску, а также наружные блоки системы кондиционирования. Вывески и кондиционеры на здании со стороны улицы Рубинштейна также надлежит убрать.
Исполнительное производство поступило в Куйбышевский отдел судебных приставов. Компания не стала затягивать с демонтажом вывесок, а с кондиционерами попросила отсрочку, чтобы провести работы без ущерба для дома.
«По истечении сроков для добровольного исполнения судебный пристав побывал на объекте с проверкой. Все работы были проведены, исполнительное производство окончено», — рассказали в