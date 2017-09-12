Возраст детей при зачислении в школу связали с шансами поступления в ВУЗ

Учебный год начинается для всех детей в один день, и к первому сентября кому-то еще не исполнилось семь лет, а кому-то, например, уже может быть семь с половиной. Такая разница в возрасте для маленьких детей весьма существенна и исследования уже указывали на преимущества в школе у детей постарше. В связи с этим некоторые родители предпочитают не отдавать детей в школы слишком рано, хотя убедительных доказательств в пользу такого решения на данный момент недостаточно. Ученые решили и дальше исследовать разные аспекты этого вопроса и попытаться проследить за успехами детей вплоть до подросткового возраста, и выбора ими ВУЗа.

Для исследования ученые обратились к базам данных американского штата Флорида, из которых собрали более миллиона записей о детях, рожденных в пероид с 1994 по 2000 годы, и их родителях. Туда входили данные, связанные с беременностью и рождением ребенка, инфомация о составе и демографических характеристиках семьи, возрасте при поступлении в детский сад и в первый класс, о готовности к детскому саду, и об оценках ребенка в школе. Данные о подростках они анализировали отдельно, на тех, кто родился в 1981—1990 годы. Помимо информации, связанной с ребенком и его семьей на момент рождения, ученые анализировали, куда ребенок поступил после школы, получил ли диплом, и насколько престижным считается ВУЗ.

В США школа начинается с детского сада, где ребенок проводит один год. В связи с тем, что во Флориде есть четкое правило, согласно которому в детский сад зачисляют только тех, кому к первому сентября исполнилось пять лет, дети, рожденные в августе, представляли особый интерес для исследователей (они были самыми молодыми в группе, если шли в сад с пяти лет) и их успехи сравнивались с сентябрьскими детьми. В рамках исследования у детей 1994−2000 годов рождения оценивали четыре исхода: готовность к детскому саду (в США дети идут в детский сад с пяти лет и учатся там один год), решение родителей повременить и не отдавать в детский сад детей, которым едва исполнилось пять лет, неуспеваемость в школе (остался ли ребенок на второй год), и его оценки в тестах (тест был общим для учащихся государственных школ и его результаты можно было сравнивать). У рожденных в 1981—1990 годах смотрели связь возраста начала обучения связан с успехами в ВУЗе и с наличием нарушений правопорядка в возрасте до 16 лет.

Факторы, которые могли повлиять на успеваемость, ученые включили в статистическую модель. Так, в нее вошел вес детей при рождении, цвет кожи, уровень дохода, о котором свидетельствовало наличие льгот, и другие показатели. Дети, которые учились в частных школах, не вошли в базы данных и, соответственно, в исследование.

Результаты показали, что дети, старше всего на месяц, немного лучше готовы к детскому саду, чем их более молодые коллеги. Но действительно большой (10 процентных пунктов) оказалась разница в школьных успехах детей, рожденных в сентябре по сравнению с детьми, рожденными в августе. Также у них оказался высоким разброс в отметках за тесты (0.20 SD, что на 16 больше второго по величине стандартного отклонения). И июльских, и августовских детей чаще других оставляли дома еще на год, но августовских — вдвое чаще. Также августовские дети оставались на второй год чаще, чем их сентябрьские одноклассники (разница составила 0.15 процентных пункта). Дальнейший анализ показал, что образование и доход родителей, а также их расово-этническая принадлежность влияет на разброс результатов: например, белых детей из более образованных и менее бедных семей чаще отправляют в детский сад позже, на разброс в готовности к началу обучения также влияют семейные и расово-этнические условия, но в результатах школьных тестов они не играют роли и разница между сентябрьскими и августовскими детьми остается одинаковой.

Что касается успехов в более взрослой жизни, то привилегированное положение детей, рожденных в сентябре по сравнению с теми, кто родился в августе, сохраняется: при прочих равных, вероятность поступить в ВУЗ выше на два процента, вероятность получить диплом о высшем образовании выше на три процента, но если университет хороший — на семь. Кроме того, их риск попасть в тюрьму за преступление в несовершеннолетнем возрасте оказался на 15 процентов ниже по сравнению с теми, кто родился в августе.

Таким образом, результаты исследования указывают на важность начала учебы. Однако ученые не дают однозначных рекомендаций. С одной стороны, более высокий процент детей, которые пошли учиться позже, связан с более высокими средними баллами за тест, и с менее значительной разницей в успехах сентябрьских и августовских детей. С другой, благополучные семьи чаще решают не отправлять своих детей в детские сады слишком рано, и поэтому, глядя на успехи таких детей, нельзя с уверенностью сказать, что именно на них повлияло: лишний год, проведенный дома, или более благоприятные условия в семье, поэтому для более достоверных результатов требуется дальнейшие наблюдения.

Ученые не впервый раз помогают детям в учебе: так, они выяснили, что на результат экзамена влияет время его проведения, а повысить успеваемость можно, если читать об ученых и трудностях, которые им пришлось преодолеть.