Регулярно сидеть более часа за раз опасно для здоровья

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С повышенным риском смерти связано не только суммарное количество времени, проведенного сидя в течение дня, но и продолжительность отдельных сеансов. Новая работа дополняет растущее количество исследований о вреде сидячего образа жизни. Статья с результатами опубликовано в журнале Annals of Internal Medicine.

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«Обычно мы думаем о сидячем образе жизни только как о суммарном количестве времени, проведенного сидя, в день, — говорит ведущий автор работы Кейт Диаз из Медицинского центра Колумбийского университета. — Однако уже были исследования, которые предполагали, что продолжительность отдельных сеансов сидения тоже может влиять на здоровье».

Ученые использовали индивидуальные датчики для определения количества времени, проведенного сидя. В исследовании приняло участие 7 895 американцев старше 45 лет. В среднем они проводили сидя 77% времени бодрствования, что составляет более 12 часов в день. За четырехлетний период наблюдения умерло 340 участников. Оказалось, что наибольшая смертность наблюдалась среди тех, кто сидит более 13 часов в день, а также у тех, кто часто сидит на протяжении не менее часа. Для людей из этой группы риск смерти был в два раза выше, чем у других.