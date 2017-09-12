Фермеры вырастили теленка, который думает, что он собака
В американском Ашвилле (Северная Каролина) у фермеров живет четырехмесячный теленок Джеймс, который рос среди собак.
В американском Ашвилле (Северная Каролина) у фермеров живет четырехмесячный теленок Джеймс, который рос среди собак.
Джеймс многое перенял от своих друзей. Влияние, которое оказало на него «собачье воспитание», колоссально! Теперь он тоже считает себя псом. Только псом-великаном: Джеймс довольно крупный, несмотря на свой возраст, передает Mirror.
Хозяева фермы Адам Хопсон и его супруга Эмили рассказала, что теленок попал к ним после того, как от него отреклась мать и бросило стадо.
У Джеймса наблюдались небольшие отклонения. Например, он никак не мог понять, как нужно сосать вымя матери. Тогда Хопсон решил, что возьмет его домой. В итоге спасенный теленок вырос среди собак, прекрасно адаптировался и даже стал популярен в соцсетях.