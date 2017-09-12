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12:35 (мск), источник: Моя Планета

Фермеры вырастили теленка, который думает, что он собака

В американском Ашвилле (Северная Каролина) у фермеров живет четырехмесячный теленок Джеймс, который рос среди собак.

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Джеймс многое перенял от своих друзей. Влияние, которое оказало на него «собачье воспитание», колоссально! Теперь он тоже считает себя псом. Только псом-великаном: Джеймс довольно крупный, несмотря на свой возраст, передает Mirror.

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Хозяева фермы Адам Хопсон и его супруга Эмили рассказала, что теленок попал к ним после того, как от него отреклась мать и бросило стадо.

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У Джеймса наблюдались небольшие отклонения. Например, он никак не мог понять, как нужно сосать вымя матери. Тогда Хопсон решил, что возьмет его домой. В итоге спасенный теленок вырос среди собак, прекрасно адаптировался и даже стал популярен в соцсетях.

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