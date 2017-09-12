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11:34 (мск), источник: Восток Медиа

Строители практически возвели «космическую» школу в Хабаровске

Рабочим осталось оборудовать перегородки и выполнить внутреннюю отделку.

Источник: Восток Медиа

В «космической» школе в дальневосточной столице установили окна и практически доделали кровлю, не закрытым осталось одной помещение, доделать его строители планируют к 30 сентября. В здании на первом этаже установили около 40 процентов перегородок.

На всех этажах на полах сделали стяжку и изоляцию, позже там появится керамогранит. Мэр Хабаровска Александр Соколов поручил устранить все щели, чтобы директор школы принял здание и спокойно работал в нём 15 лет без вопросов капитального ремонта. Отставания от графика у рабочих нет, они успели наверстать отставание в 15 дней.

«Нужно приступать к отделке, это самые трудоёмкие работы, которые по деньгам не велики, а по затратам не меньше, чем земляные. Придётся усиливать численность рабочих на отделке. Перегородки, полы, стены потолки нужно обработать», — отметил Александр Соколов.

Вскоре в город начнёт поступать мебель и оборудование для школы, подрядчик планирует не хранить его на складах, а сразу привозить его в здание и устанавливать. Для временного хранения рассматривают помещение спортзала.

Подрядчики услышали градоначальника и начали избавляться от грязи на территории — возле школы уже началось облагораживание, рабочие укладывают брусчатку, чтобы весной спокойно продолжить работы по благоустройству. Также сейчас строители укладывают на поле школьного стадиона искусственное покрытие. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что на его приобретение потребовалось около шести миллионов рублей.

Агентство также сообщало, что возводить «космическую школу» на 800 мест начали в декабре 2016 года. Её строительство финансируют сразу три бюджета — городской, краевой и федеральный. Общая территория, на которой сейчас работает генеральный подрядчик, составляет почти 3,5 гектара. Само учреждение станет профильным — в нём будут готовить специалистов для работы в индустрии, связанной с освоением космоса. Новая школа, в соответствии с проектом, должна стать самой современной в дальневосточной столице.

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