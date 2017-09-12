На опасность процедуры наращивания ресниц пожаловались чиновникам

Источник: Tengrinews

Как заявила во время заседании Совета по защите прав предпринимателей Астаны бизнесмен Марина Субботина, сейчас услуга никем не регламентируются, несмотря на всю опасность проведения процедуры.

«Из-за неквалифицированных мастеров, которые нарушают технику процедуры, не соблюдают правила гигиены, страдает женское население. Глаза — это основной орган человека, из-за неправильного наращивания женщина можно лишиться зрения. Я прошу оказать содействие в разработке государственного стандарта по наращиванию ресниц по аналогии с национальным стандартом в России. В Казахстане в данный момент требования к безопасности и качеству услуг по наращиванию ресниц отсутствуют, что приводит к халатному отношению со стороны мастеров», — обратилась Марина Субботина.

В свою очередь, руководитель департамента Комитета технического регулирования и метрологии по Астане Сауыкбек Капаев отметил, что заявки на утверждения таких стандартов в Комитет еще не поступали, но если бизнесмен в этом заинтересована, она сама может принять участие в разработке.

«Нужно обязать мастеров по наращиванию ресниц получать хотя бы базовые медицинские знания. Стандарты мы можем разработать по заявлению от физического или юридического лица. Или же законом допускается норма, чтобы разработать стандарт самому заинтересованному лицу. У нас в комитете работает подведомственная организация — Казахстанский институт стандартизации, куда нужно будет обратится за помощью, чтобы они разработали», — сказал Сауыкбек Капаев.

При этом он отметил, что стандарт будет включать в себя экспертизу на предмет оснащенности оборудования, безопасности приборов, образования и квалификации мастеров.