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11:25 (мск), источник: Tengrinews

Всех пугает «W» — разработчики нового казахского алфавита

Разработчики проекта нового казахского алфавита пришли к мнению, что казахстанцы не восприняли букву «W», передает корреспондент Tengrinews.kz.

Отметим, новый вариант казахского алфавита был представлен учеными 11 сентября в ходе парламентских слушаний. А сегодня в Службе центральных коммуникаций разработчики ответили на интересующие вопросы.

«Всех пугает знак “W”. Звук, который обозначает “W”, в английском языке есть. Артикуляционно вы все нормально воспринимаете. Абсолютно идентичные звуки в казахском языке — вы не воспринимаете. Вот психологический момент какой. В русском языке этого звука нет, поэтому многие наш (название города) Кокшетау пишут, произносят, как Кокчетав. А этот звук один из самых частотных в казахском языке и, самое главное, имеет морфологическую функцию. Самый важный момент — поэтому с этим звуком, видимо, с самими казахами нам придется еще повозиться», — пояснил доктор филологических наук, профессор Алимхан Жунисбек.

«Всех волнует проблема, как будем писать международные слова, термины. Есть международная практика. (…) Как будем писать международные слова, здесь проблемы нет. Этот наш новый алфавит позволяет написать все эти слова», — добавил Алимхан Жунисбек.

Накануне в Мажилисе во время обсуждения проекта казахского алфавита на латинской графике заместитель премьер-министра Ерболат Досаев сообщил, что в случае перехода на новый алфавит замена документов казахстанцев будет происходить последовательно.

«Те документы, которые сейчас на руках, будут действовать до истечения сроков действия», — ответил Досаев во время парламентских слушаний.

Все процессы начнутся только после утверждения плана перехода на латиницу.

«Переход на латиницу будет осуществляться динамично, но не приемлет спешки, не приемлет непродуманного форсирования событий», — заявил накануне спикер Мажилиса РК Нурлан Нигматулин.

Разработчики проекта отметили, что латиница будет касаться прежде всего казахского языка. Все издания, выходящие на русском языке, так и будут выходить, то есть для русскоговорящих граждан Казахстана кириллица остается.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Boy **********
без матов такие новости комментировать не интересно!!!
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