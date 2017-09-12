Всех пугает «W» — разработчики нового казахского алфавита

Отметим, новый вариант казахского алфавита был представлен учеными 11 сентября в ходе парламентских слушаний. А сегодня в Службе центральных коммуникаций разработчики ответили на интересующие вопросы.

«Всех пугает знак “W”. Звук, который обозначает “W”, в английском языке есть. Артикуляционно вы все нормально воспринимаете. Абсолютно идентичные звуки в казахском языке — вы не воспринимаете. Вот психологический момент какой. В русском языке этого звука нет, поэтому многие наш (название города) Кокшетау пишут, произносят, как Кокчетав. А этот звук один из самых частотных в казахском языке и, самое главное, имеет морфологическую функцию. Самый важный момент — поэтому с этим звуком, видимо, с самими казахами нам придется еще повозиться», — пояснил доктор филологических наук, профессор Алимхан Жунисбек.

«Всех волнует проблема, как будем писать международные слова, термины. Есть международная практика. (…) Как будем писать международные слова, здесь проблемы нет. Этот наш новый алфавит позволяет написать все эти слова», — добавил Алимхан Жунисбек.

Накануне в Мажилисе во время обсуждения проекта казахского алфавита на латинской графике заместитель премьер-министра Ерболат Досаев сообщил, что в случае перехода на новый алфавит замена документов казахстанцев будет происходить последовательно.

«Те документы, которые сейчас на руках, будут действовать до истечения сроков действия», — ответил Досаев во время парламентских слушаний.

Все процессы начнутся только после утверждения плана перехода на латиницу.

«Переход на латиницу будет осуществляться динамично, но не приемлет спешки, не приемлет непродуманного форсирования событий», — заявил накануне спикер Мажилиса РК Нурлан Нигматулин.