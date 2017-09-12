Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бом сдался под давлением и сказал правду об Украине и Донбассе
Японские ученые потеряли на пресс-конференции смертельно опасного клеща
Принц, женившийся на простой русской девушке летом 2017-го (фото)
СМИ узнало о «контрабандном» маршруте поставок нефти из РФ в КНДР
Крым дал ответ на заявление ЕС о выборах на полуострове
Криптовалюту «гонят с кухни» Чем опасен майнинг по-домашнему?
СМИ: Лазарев набросился на Билана с кулаками после конфуза
Путин заставил понервничать президентскую охрану
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
«Абрамс» даже не полезет в бой»: СМИ о схватке с Т-90
СМИ: встреча Путина и Орбана грозит кошмаром ЕС
Россиянка найдена мертвой в отеле Паттайи
«Аж иссохся от злобы»: Леонтьев на слова Улюкаева
Меха и мини-платье: Волочкова пришла в УВД в откровенном виде
Сотня "убийц танков" РФ встревожила Запад – СМИ
Корабль Украины обследовал буровые установки РФ в Черном море
Лавров озвучил новое сокращение дипломатов США
Фоторепортажи
17Королевская катастрофа
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
11:26 (мск), источник: ДЕЙТА

Епархия Владивостока осудила радикальных противников «Матильды»

Владивостокская епархия РПЦ не поддержала радикальные выступления против «Матильды», сообщает ИА «Deita.ru».

По словам, представителя пресс-службы Сергея Карабанова, позиция Владивостокской епархии полностью совпадает с озвученной ранее председателем Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой, заявившего, что акты насилия, связанные с фильмом «Матильда», не могут исходить от верующих людей.

Напомним, вчера во Владивостоке состоялась премьера картины Алексея Учителя о царской семье. Показ картины сопровождался повышенными мерами безопасности, так как выход картины сопровождался угрозами о поджогах кинотеатров по всей стране. Зрители, в большинстве, отозвались о картине хорошо.

А в Москве 11 сентября предпоказ «Матильды» не состоялся «по техническим причинам», хотя эксперты связывают это с поджогом адвоката Алексея Учителя.

Алексей Учитель заявил, что картина получила прокатное удостоверение, никаких законов она не нарушает, никого не оскорбляет и по каждому случаю с нарушением закона в адрес кинотеатров, прокатчиков или зрителей, его студия подает заявления в правоохранительные органы.

Официальные представители православной церкви осуждают экстремальные действия противников картины: «Не только православному христианину, но и любому верующему человеку не придет в голову выражать свое несогласие с чем-либо способом, опасным для жизни и здоровья ни в чем не повинных людей», — заявил представитель церкви.

«Будь то кинотеатр или автомобили в Москве, — все это говорит о духовном или душевном нездоровье», — добавил он. Позиция православной общественности, людей, которые молятся в связи с выходом фильма «Матильда» или направляют обращения в адрес тех, от кого зависит решение о прокате, и акты демонстративного насилия — явления из разных нравственных галактик, — подчеркнул Легойда.

«Мы осуждали, осуждаем и будем осуждать действия псевдорелигиозных радикалов, какой бы религией они ни прикрывались, потому что подобные действия одинаково чужды мировоззрению любого верующего человека», — заключил председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

«Данные слова полностью отражают позицию Владивостокской епархии РПЦ», — отметил Сергей Карабанов.

Андрей Горюнов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Во Владивостоке женщина раздавала туристам запрещенные книги
СМИ узнали о возможном сокращении пенсий в ближайшие три года
Совбез ООН принял резолюцию о введении новых санкций против КНДР
Евросоюз заявил о непризнании выборов в Крыму
Юлию Тимошенко обвинили в незаконном пересечении границы
ЕС запустил сайт для информационного противодействия России
Эрдоган заявил о внесении залога за российские С-400
Назван любимый футбольный клуб Ким Чен Ына
Спорт
ЦСКА открывает охоту на «орлов» Вице-чемпионы России отправились в столицу Португалии Лиссабон, где в сразятся с местной "Бенфикой" в первом туре группы А Лиги чемпионов
Авто
Все о новом Toyota Land Cruiser Prado На автосалоне во Франкфурте состоялась мировая премьера обновленного внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. Разбираем, что в нем изменилось
Hi-Tech
Оптимальный iPhone 7 подешевел более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина На «Первом канале» стартовал второй сезон проекта «Лучше всех!» про талантливых детей
Недвижимость
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Жители Рублевки распродают особняки за полцены
Пенсионеров обяжут нотариально удостоверять сделки по квартире
Керамика, графика и винтаж: дом дизайнера в Австралии
Леди
Как я переехала в Австралию и влюбилась в нее Каково это — отмечать Рождество в июле, носят ли австралийцы угги круглый год и сколько стоит аренда квартиры в центре большого города на другом континенте
Дети
Максим Виторган и Ксения Собчак впервые показали лицо сына Маленький Платон очень похож на свою маму.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь