Епархия Владивостока осудила радикальных противников «Матильды»

По словам, представителя пресс-службы Сергея Карабанова, позиция Владивостокской епархии полностью совпадает с озвученной ранее председателем Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой, заявившего, что акты насилия, связанные с фильмом «Матильда», не могут исходить от верующих людей.

Напомним, вчера во Владивостоке состоялась премьера картины Алексея Учителя о царской семье. Показ картины сопровождался повышенными мерами безопасности, так как выход картины сопровождался угрозами о поджогах кинотеатров по всей стране. Зрители, в большинстве, отозвались о картине хорошо.

А в Москве 11 сентября предпоказ «Матильды» не состоялся «по техническим причинам», хотя эксперты связывают это с поджогом адвоката Алексея Учителя.

Алексей Учитель заявил, что картина получила прокатное удостоверение, никаких законов она не нарушает, никого не оскорбляет и по каждому случаю с нарушением закона в адрес кинотеатров, прокатчиков или зрителей, его студия подает заявления в правоохранительные органы.

Официальные представители православной церкви осуждают экстремальные действия противников картины: «Не только православному христианину, но и любому верующему человеку не придет в голову выражать свое несогласие с чем-либо способом, опасным для жизни и здоровья ни в чем не повинных людей», — заявил представитель церкви.

«Будь то кинотеатр или автомобили в Москве, — все это говорит о духовном или душевном нездоровье», — добавил он. Позиция православной общественности, людей, которые молятся в связи с выходом фильма «Матильда» или направляют обращения в адрес тех, от кого зависит решение о прокате, и акты демонстративного насилия — явления из разных нравственных галактик, — подчеркнул Легойда.

«Мы осуждали, осуждаем и будем осуждать действия псевдорелигиозных радикалов, какой бы религией они ни прикрывались, потому что подобные действия одинаково чужды мировоззрению любого верующего человека», — заключил председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

«Данные слова полностью отражают позицию Владивостокской епархии РПЦ», — отметил Сергей Карабанов.