Епархия Владивостока осудила радикальных противников «Матильды»
Владивостокская епархия РПЦ не поддержала радикальные выступления против «Матильды», сообщает ИА «Deita.ru».
Владивостокская епархия РПЦ не поддержала радикальные выступления против «Матильды», сообщает ИА «Deita.ru».
По словам, представителя
Напомним, вчера во Владивостоке состоялась премьера картины Алексея Учителя о царской семье. Показ картины сопровождался повышенными мерами безопасности, так как выход картины сопровождался угрозами о поджогах кинотеатров по всей стране. Зрители, в большинстве, отозвались о картине хорошо.
А в Москве 11 сентября предпоказ «Матильды» не состоялся «по техническим причинам», хотя эксперты связывают это с поджогом адвоката Алексея Учителя.
Алексей Учитель заявил, что картина получила прокатное удостоверение, никаких законов она не нарушает, никого не оскорбляет и по каждому случаю с нарушением закона в адрес кинотеатров, прокатчиков или зрителей, его студия подает заявления в правоохранительные органы.
Официальные представители православной церкви осуждают экстремальные действия противников картины: «Не только православному христианину, но и любому верующему человеку не придет в голову выражать свое несогласие с
«Будь то кинотеатр или автомобили в Москве, — все это говорит о духовном или душевном нездоровье», — добавил он. Позиция православной общественности, людей, которые молятся в связи с выходом фильма «Матильда» или направляют обращения в адрес тех, от кого зависит решение о прокате, и акты демонстративного насилия — явления из разных нравственных галактик, — подчеркнул Легойда.
«Мы осуждали, осуждаем и будем осуждать действия псевдорелигиозных радикалов, какой бы религией они ни прикрывались, потому что подобные действия одинаково чужды мировоззрению любого верующего человека», — заключил председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
«Данные слова полностью отражают позицию Владивостокской епархии РПЦ», — отметил Сергей Карабанов.
Андрей Горюнов.