Мать 3-летней девочки, найденной ночью на улице, явилась в полицию Южноуральска
Женщину привлекли к административной ответственности.
Женщину привлекли к административной ответственности.
В Южноуральске (Челябинская область) отыскали мать трехлетней девочки, которую ночью подобрали на улице, — ребенок сам ушел гулять, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сегодня, 12 сентября, ночью прохожая заметила маленькую девочку без присмотра на улице Космонавтов. Малышку доставили в районную больницу. К поискам родителей ребенка подключились полицейские.
Утром за девочкой пришла мать и ее сожитель. Как выяснилось, женщина оставила дочь под присмотром своего кавалера, а сама отправилась на работу. Девочка умудрилась выскользнуть из комнаты общежития и отправилась гулять.
«Мать девочки привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП — “Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего”. С женщиной проведена беседа», — рассказали в МО МВД «Южноуральский».
По предварительным данным, семья характеризуется положительно. Мать работает, к уголовной ответственности не привлекалась.