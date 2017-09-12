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11:24 (мск), источник: dostup1.ru

Мать 3-летней девочки, найденной ночью на улице, явилась в полицию Южноуральска

Женщину привлекли к административной ответственности.

В Южноуральске (Челябинская область) отыскали мать трехлетней девочки, которую ночью подобрали на улице, — ребенок сам ушел гулять, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 12 сентября, ночью прохожая заметила маленькую девочку без присмотра на улице Космонавтов. Малышку доставили в районную больницу. К поискам родителей ребенка подключились полицейские.

Утром за девочкой пришла мать и ее сожитель. Как выяснилось, женщина оставила дочь под присмотром своего кавалера, а сама отправилась на работу. Девочка умудрилась выскользнуть из комнаты общежития и отправилась гулять.

«Мать девочки привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП — “Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего”. С женщиной проведена беседа», — рассказали в МО МВД «Южноуральский».

По предварительным данным, семья характеризуется положительно. Мать работает, к уголовной ответственности не привлекалась.

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