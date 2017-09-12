Жительницу Нижнеилимского района Приангарья Евдокию Николаеву поздравили с вековым юбилеем

Источник: IrkutskMedia.ru

Жительницу поселка Речушка Нижнеилимского района в Иркутской области Евдокию Николаеву поздравили со столетним юбилеем. Именинница приняла подарки от депутата Заксобрания Приангарья Александра Дубровина. Также свои поздравления ей направили президент России Владимир Путин и депутат Госдумы Андрей Чернышев. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе фонда «Сибирский характер».

Александр Дубровин отметил, что ему посчастливилось познакомиться с удивительным человеком — Евдокией Николаевой.

«Хрупкой, необыкновенно милой и жизнерадостной бабушке исполнилось 100 лет! На пороге своего маленького и уютного дома она нас встретила с шутками, задорным смехом и со слезами радости на глазах. Не перестаю восхищаться такими людьми, которые пережили тяжелейшие испытания военного и послевоенного времени, но вопреки всем тяготам сохранили главное — доброе сердце, неуемное желание жить и трудиться», — сообщил Александр Дубровин.

Евдокия Николаева родом из Республики Чувашия. Во время Великой Отечественной ковала Победу в тылу. Работы никакой ни чуралась, и рожь в колхозе сеяла, и дояркой на ферме работала. А когда с семьей переехала в Иркутскую область — устроилась техничкой в школе. И сегодня, перешагивая вековой юбилей, она сама садит картошку и ухаживает за огородом. А на все предложения переехать к родным — отвечает отказом. К слову, у Евдокии Николаевой пять внуков и девять правнуков, и все о ней заботятся и помогают.