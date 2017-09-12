Надписи из камней наносят большой вред уникальной экосистеме Байкала

Источник: Вести Иркутск

Они запечатлевают свои имена во время отдыха, но такое занятие разрушает туристические места. Общественники бьют тревогу, ведь так называемые «туристические камни» губят природу.

— Вот посмотрите, вот здесь ничего живого под камнями не осталось.

Эту надпись видно издалека. Белая россыпь байкальской гальки в имени Оля — в несколько рядов. Та, которой она посвящена, давно уехала, а камни остались. И под ними теперь ничего не растет.

«Марина», «Витя», «Дима», «Я тебя люблю», «С днем рождения». В этих надписях из камней здесь весь берег. Всё это похоже на заборную живопись. Только в этом случае страдает хрупкая природа Байкала.

Время собирать камни пришло, считает Татьяна Неткачева. Вместе с другими волонтёрами из разных городов России она приехала на Байкал не отдыхать, а убирать. Слишком хорошо наследил здесь человек.

— Мы хотим привлечь внимание к этой проблеме. Но, мне кажется, она более философская, чем просто экология. Я смотрю на это и задаюсь вопросом — ну почему наши российские люди хотят о себе оставить след именно такой? — говорит волонтёр Татьяна Неткачева.

Плодородный слой всего пара сантиметров. Степная растительность в этих местах скудная. Но камни, которые приносят на байкальский берег люди, убивают не только её, в том числе редкие эндемики, но и почву.

— Здесь своя очень хрупкая жизнь. Она очень маленькая, незаметная. Если вы встанете на колени, поближе к ней присмотритесь, она безумно красива. Она уникальная, больше нигде такой нет. И мы рискуем ее потерять, — говорит волонтёр Василий Близнецов.

«Туристические камни» — модное явление на Байкале. Многие фотографируются, чтобы выложить эффектные снимки в соцсети. Эта проблема, считают, волонтеры, не менее важная, чем загрязнение озера или, например, зарастание его спирогирой, но на нее пока мало обращают внимание.

— Я родом из Самары. У нас есть Волга, у нас тоже есть горы, Жигулевские горы, но такого нет. Нужно рассказывать, насколько это вредно, насколько это страшно для природы, — говорит волонтёр Елена Абдулманова.