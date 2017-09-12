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11:22 (мск), источник: Вести Иркутск

Надписи из камней наносят большой вред уникальной экосистеме Байкала

Они запечатлевают свои имена во время отдыха, но такое занятие разрушает туристические места. Общественники бьют тревогу, ведь так называемые «туристические камни» губят природу.

Источник: Вести Иркутск

Они запечатлевают свои имена во время отдыха, но такое занятие разрушает туристические места. Общественники бьют тревогу, ведь так называемые «туристические камни» губят природу.

— Вот посмотрите, вот здесь ничего живого под камнями не осталось.

Эту надпись видно издалека. Белая россыпь байкальской гальки в имени Оля — в несколько рядов. Та, которой она посвящена, давно уехала, а камни остались. И под ними теперь ничего не растет.

«Марина», «Витя», «Дима», «Я тебя люблю», «С днем рождения». В этих надписях из камней здесь весь берег. Всё это похоже на заборную живопись. Только в этом случае страдает хрупкая природа Байкала.

Время собирать камни пришло, считает Татьяна Неткачева. Вместе с другими волонтёрами из разных городов России она приехала на Байкал не отдыхать, а убирать. Слишком хорошо наследил здесь человек.

— Мы хотим привлечь внимание к этой проблеме. Но, мне кажется, она более философская, чем просто экология. Я смотрю на это и задаюсь вопросом — ну почему наши российские люди хотят о себе оставить след именно такой? — говорит волонтёр Татьяна Неткачева.

Плодородный слой всего пара сантиметров. Степная растительность в этих местах скудная. Но камни, которые приносят на байкальский берег люди, убивают не только её, в том числе редкие эндемики, но и почву.

— Здесь своя очень хрупкая жизнь. Она очень маленькая, незаметная. Если вы встанете на колени, поближе к ней присмотритесь, она безумно красива. Она уникальная, больше нигде такой нет. И мы рискуем ее потерять, — говорит волонтёр Василий Близнецов.

«Туристические камни» — модное явление на Байкале. Многие фотографируются, чтобы выложить эффектные снимки в соцсети. Эта проблема, считают, волонтеры, не менее важная, чем загрязнение озера или, например, зарастание его спирогирой, но на нее пока мало обращают внимание.

— Я родом из Самары. У нас есть Волга, у нас тоже есть горы, Жигулевские горы, но такого нет. Нужно рассказывать, насколько это вредно, насколько это страшно для природы, — говорит волонтёр Елена Абдулманова.

За день волонтерам удалось очистить от камней несколько склонов. Весь материал для «творчества» они вернули на место — Байкалу.

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