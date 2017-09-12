В некоторых поселках Кубани отключат воду

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Завтра и послезавтра воды не будет в домах жителей некоторых станиц и сел Краснодарского края. Связано это с плановыми работы в РЭУ «Таманский групповой водопровод», здесь проводятся работы по врезке построенного водопровода В-19.

«С 04:00 часов 13 сентября до 04:00 часов 14 сентября будет прекращена подача воды потребителям станицы Тамань, с 08:00 часов 13 сентября до 08:00 часов 14 сентября — потребителям поселка Приморский», — сообщает пресс-служба ГУП КК «Кубаньводкомплекс».