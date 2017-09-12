В некоторых поселках Кубани отключат воду
Связано это с плановыми ремонтами на водопроводе.
Связано это с плановыми ремонтами на водопроводе.
Завтра и послезавтра воды не будет в домах жителей некоторых станиц и сел Краснодарского края. Связано это с плановыми работы в РЭУ «Таманский групповой водопровод», здесь проводятся работы по врезке построенного водопровода В-19.
«С 04:00 часов 13 сентября до 04:00 часов 14 сентября будет прекращена подача воды потребителям станицы Тамань, с 08:00 часов 13 сентября до 08:00 часов 14 сентября — потребителям поселка Приморский», — сообщает
Во время замены аварийного участка на магистральном водоводе МТ-2 с 08:00 часов 13 сентября до 08:00 часов 14 сентября воды не будет в поселках Виноградный, Прогресс, Артющенко, Таманский, Веселовка и Волна Темрюкского района Краснодарского края.