В Самаре днем запретят движение грузовиков
Ожидается, что запрет будет действовать до начала чемпионата мира по футболу 2018 года.
Ожидается, что запрет будет действовать до начала чемпионата мира по футболу 2018 года.
Правовое управление областного министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области завершило оценку закона о введении ограничения на движение грузовиков в дневное время. Как сообщила руководитель управления Елена Михеева, осталось подписать постановление и приказ, пишет 63.ру.
Она рассказала, что завершить процедуру планируется в течение двух недель.
Однако нерасторопность минтранса при введении запрета вызвала множество вопросов у депутатов.
— Мы хотели ввести этот запрет с 1 сентября, а уже 12 число. Мы опять стоим в пробках, — посетовал глава комитета транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской губернской думы Андрей Мурзов.
По его словам, при положительной оценке со стороны жителей планировалось продлить действие запрета и после ЧМ-2018.
Минтрансу дали неделю, чтобы определиться со сроками введения запрета. Но точную дату в ведомстве Ивана Пивкина пока не называют.
Напомним, инициаторами введения запрета на въезд в Самару транспорта, имеющего разрешенную максимальную массу более восьми тонн, стали депутаты губдумы. Основная причина — массовый ремонт дорог, в том числе въездов в город. С помощью ограничения, которое будет действовать с 6:00 до 22:00, политики рассчитывают хотя бы частично решить проблему пробок. Вдохновил их пример Москвы, где аналогичный запрет уже действует некоторое время.
В конце мая губдума приняла закон в двух чтениях. то есть до 14 июня 2018 года. Правда, впоследствии могут принять ограничения уже в связи с проведением мундиаля и обеспечением безопасности гостей и жителей Самары.