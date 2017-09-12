В Самаре днем запретят движение грузовиков

Источник: AP 2017

Правовое управление областного министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области завершило оценку закона о введении ограничения на движение грузовиков в дневное время. Как сообщила руководитель управления Елена Михеева, осталось подписать постановление и приказ, пишет 63.ру.

Она рассказала, что завершить процедуру планируется в течение двух недель.

Однако нерасторопность минтранса при введении запрета вызвала множество вопросов у депутатов.

— Мы хотели ввести этот запрет с 1 сентября, а уже 12 число. Мы опять стоим в пробках, — посетовал глава комитета транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской губернской думы Андрей Мурзов.

По его словам, при положительной оценке со стороны жителей планировалось продлить действие запрета и после ЧМ-2018.

Минтрансу дали неделю, чтобы определиться со сроками введения запрета. Но точную дату в ведомстве Ивана Пивкина пока не называют.

Напомним, инициаторами введения запрета на въезд в Самару транспорта, имеющего разрешенную максимальную массу более восьми тонн, стали депутаты губдумы. Основная причина — массовый ремонт дорог, в том числе въездов в город. С помощью ограничения, которое будет действовать с 6:00 до 22:00, политики рассчитывают хотя бы частично решить проблему пробок. Вдохновил их пример Москвы, где аналогичный запрет уже действует некоторое время.