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11:26 (мск), источник: Фонтанка

По Невскому стартовал крестный ход

Крестный ход в честь дня перенесения мощей Александра Невского в Петербург стартовал по Невскому проспекту. Как сообщает 12 сентября корреспондент «Фонтанки», на шествие собрались не менее 20 тысяч человек.

Источник: РИА "Новости"

Крестный ход возглавляет митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, из светских властей в шествии принимают участие вице-губернаторы Игорь Албин и Константин Серов, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, депутаты Государственной думы Игорь Дивинский и Виталий Милонов.

Предполагается, что колонна пройдёт по Невскому до площади Александра Невского.

Двенадцатого сентября 1724 года император Петр I собственноручно перенес в учрежденный им мужской монастырь мощи святого благоверного князя Александра Невского, покоившиеся до этого во Владимире. Святой стал покровителем и защитником Северной столицы. В честь этого в 1743 году императрицей Елизаветой Петровной был учрежден праздничный крестный ход по Невскому проспекту до Александро-Невского монастыря, где хранились мощи святого благоверного князя. В советское время по понятным причинам крестных ходов не проводилось.

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