По Невскому стартовал крестный ход
Крестный ход в честь дня перенесения мощей Александра Невского в Петербург стартовал по Невскому проспекту. Как сообщает 12 сентября корреспондент «Фонтанки», на шествие собрались не менее 20 тысяч человек.
Крестный ход в честь дня перенесения мощей Александра Невского в Петербург стартовал по Невскому проспекту. Как сообщает 12 сентября корреспондент «Фонтанки», на шествие собрались не менее 20 тысяч человек.
Крестный ход возглавляет митрополит
Предполагается, что колонна пройдёт по Невскому до площади Александра Невского.
Двенадцатого сентября 1724 года император Петр I собственноручно перенес в учрежденный им мужской монастырь мощи святого благоверного князя Александра Невского, покоившиеся до этого во Владимире. Святой стал покровителем и защитником Северной столицы. В честь этого в 1743 году императрицей Елизаветой Петровной был учрежден праздничный крестный ход по Невскому проспекту до