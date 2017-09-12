В Приморском районе Санкт-Петербурга провели экологическую акцию
Комитет по природопользованию правительства
Комитет по природопользованию правительства
Студенты, представители комитета по природопользованию и дирекции особо охраняемых природных территорий
«Уверен, что только своим примером мы сможем привить у подрастающего поколения любовь к природе и заботу о ней», — отметил заместитель председателя комитета по природопользованию Иван Серебрицкий. Он также поблагодарил горожан и гостей города, пришедших внести вклад в охрану окружающей среды.