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11:24 (мск), источник: РИА Новости

В Приморском районе Санкт-Петербурга провели экологическую акцию

Комитет по природопользованию правительства Санкт-Петербурга провел экологическую акцию, участники которой собрали мусор на территории лесопарка Приморского района и провели беседу с местными жителями, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

Источник: РИА Новости

Студенты, представители комитета по природопользованию и дирекции особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга, а также казаки общества «Хутор Приморский», собрали порядка 16 кубических метров мусора в рамках акции «Журавлик». Они расчистили территории лесопарка, который находится рядом с Юнтоловским заказником, и напомнили отдыхающим о необходимости бережного отношения к природе.

«Уверен, что только своим примером мы сможем привить у подрастающего поколения любовь к природе и заботу о ней», — отметил заместитель председателя комитета по природопользованию Иван Серебрицкий. Он также поблагодарил горожан и гостей города, пришедших внести вклад в охрану окружающей среды.

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