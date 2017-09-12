В Приморском районе Санкт-Петербурга провели экологическую акцию

Студенты, представители комитета по природопользованию и дирекции особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга, а также казаки общества «Хутор Приморский», собрали порядка 16 кубических метров мусора в рамках акции «Журавлик». Они расчистили территории лесопарка, который находится рядом с Юнтоловским заказником, и напомнили отдыхающим о необходимости бережного отношения к природе.