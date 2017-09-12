Любители дармовщины шокировали очевидцев поведением на центральной площади Владивостока

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Владивосток, 12 сентября, PrimaMedia.

Дегустация продуктов местных производителей в рамках выставки-ярмарки «Приморские продукты питания» на центральной площади Владивостока показала горожан не с самой лучшей стороны. Толпы желающих попробовать дармовую еду с жадностью расхватывали маленькие порции, налегая на мясные изделия, поделился фотокорр. ИА PrimaMedia впечатлениями с места событий.

На ярмарке была представлена продукция победителей конкурса «Лучшие товары Приморья»: сыры и йогурты компании «Провиант», соевые напитки ЗАО «Новое время», пресервы, мидии, сельдь и салат из морской капусты ООО «Рыбный мир», мясные изделия от торгового дома «ВИК», копченые окороки ООО «Никольск», ратимировские охотничьи колбаски, пражские колбаски компании «Надежда-95», мед ООО «Пчелка» и изделия «Владхлеб».

Ранее «дикая» ситуация произошла на «Улице Дальнего Востока»: первый день открытия площадки для горожан и гостей города ознаменовался глухими пробками, многочасовыми очередями и разорительным для участников поведением посетителей. Тысячи жителей хлынули на остров Русский, чтобы своими глазами увидеть «Улицу Дальнего Востока», по которой до 10 сентября могли ходить только гости ВЭФ.