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11:46 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Любители дармовщины шокировали очевидцев поведением на центральной площади Владивостока

Во время дегустации люди налетели на мясные продукты, толкая друг друга, и требовали «пожарить сосиски» (ФОТО).

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17
фотографий
17
фотографий

Владивосток, 12 сентября, PrimaMedia.

Дегустация продуктов местных производителей в рамках выставки-ярмарки «Приморские продукты питания» на центральной площади Владивостока показала горожан не с самой лучшей стороны. Толпы желающих попробовать дармовую еду с жадностью расхватывали маленькие порции, налегая на мясные изделия, поделился фотокорр. ИА PrimaMedia впечатлениями с места событий.

На ярмарке была представлена продукция победителей конкурса «Лучшие товары Приморья»: сыры и йогурты компании «Провиант», соевые напитки ЗАО «Новое время», пресервы, мидии, сельдь и салат из морской капусты ООО «Рыбный мир», мясные изделия от торгового дома «ВИК», копченые окороки ООО «Никольск», ратимировские охотничьи колбаски, пражские колбаски компании «Надежда-95», мед ООО «Пчелка» и изделия «Владхлеб».

Ранее «дикая» ситуация произошла на «Улице Дальнего Востока»: первый день открытия площадки для горожан и гостей города ознаменовался глухими пробками, многочасовыми очередями и разорительным для участников поведением посетителей. Тысячи жителей хлынули на остров Русский, чтобы своими глазами увидеть «Улицу Дальнего Востока», по которой до 10 сентября могли ходить только гости ВЭФ.

«Вы, приморцы, дикие люди. Мы привезли сюда красоту, а увезем рожки да ножки. Наш павильон буквально разнесли, половину украли, половину испортили. Сломали несколько экспонатов, разбили две плазмы», — поделилась горьким опытом представитель павильона «Чукотка». Посетители буквально на сувениры растащили интерактивный макет спортивных объектов первых зимних игр «Дети Азии» из павильона Сахалинской области — макет должен был поехать на выставку в Ашхабад, но теперь отправится на реставрацию.

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