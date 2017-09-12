Теще Сиволапа запретили продавать BMW и Jaguar XJ

Арбитражный суд Свердловской области запретил региональному УГИБДД регистрировать сделки по продаже люксовых автомобилей, находящихся в собственности у бывшей тещи подследственного бизнесмена Виталия Сиволапа. Речь идет о 4 автомобилях — BMW X5, Mercedes S350 4matic, Jaguar XJ, Land Rover Range Rover.

«Запретить органам ГИБДД совершать регистрационные действия по отчуждению транспортных средств, принадлежавших Валентине Чернавской», — говорится в соответствующем документе.

Решение было принято по ходатайству финансового управляющего Виталия Сиволапа Натальи Лаврентьевой. По данным СМИ, между бизнесменом и его тещей был подписан договор займа. Сейчас Чернавская пытается ускоренными темпами продать принадлежавшее ей имущество.

«При обращении в Госавтоинспекцию решение суда будет выполнено», — пояснили, в свою очередь, «Уралинформбюро» в областном УГИБДД.