Теще Сиволапа запретили продавать BMW и Jaguar XJ
По решению суда.
По решению суда.
Арбитражный суд Свердловской области запретил региональному УГИБДД регистрировать сделки по продаже люксовых автомобилей, находящихся в собственности у бывшей тещи подследственного бизнесмена Виталия Сиволапа. Речь идет о 4 автомобилях — BMW X5, Mercedes S350 4matic, Jaguar XJ, Land Rover Range Rover.
«Запретить органам ГИБДД совершать регистрационные действия по отчуждению транспортных средств, принадлежавших Валентине Чернавской», — говорится в соответствующем документе.
Решение было принято по ходатайству финансового управляющего Виталия Сиволапа Натальи Лаврентьевой. По данным СМИ, между бизнесменом и его тещей был подписан договор займа. Сейчас Чернавская пытается ускоренными темпами продать принадлежавшее ей имущество.
«При обращении в Госавтоинспекцию решение суда будет выполнено», — пояснили, в свою очередь, «Уралинформбюро» в областном УГИБДД.
Виталий Сиволап является фигурантом «дела МУГИСО». Считается, что именно ему досталась большая часть средств при выкупе министерством особняка на Репина, 5с, определенного под снос в рамках подготовки к ЧМ-2018. Кроме того, Сиволап обвиняется в посягательстве на жизнь судебного пристава и злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности.