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11:37 (мск), источник: АиФ Челябинск

Митинг-реквием в память о жертвах репрессий пройдёт в Челябинске

К мемориалу «Золотая гора» организуют движение автобусов.

Источник: Аргументы и факты

Митинг-реквием в память о жертвах политических репрессий состоится на мемориальном комплексе «Золотая гора» в Челябинске 15 сентября, сообщают в пресс-службе городской администрации.

В мероприятии примут участие около 200 человек — члены городской и областной общественной организации реабилитированных, признанные пострадавшими от политических репрессий горожане, а также школьники и студенты учебных заведений города. С 11 до 15 часов от поста ГИБДД на Шершневском водохранилище до мемориального комплекса будет курсировать специальный автобус. Сам митинг начнётся в 12 часов.

Напомним, ранее камни с Золотой горы были переданы в Москву, чтобы стать частью всероссийского памятника жертвам репрессий.

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