Митинг-реквием в память о жертвах репрессий пройдёт в Челябинске

Митинг-реквием в память о жертвах политических репрессий состоится на мемориальном комплексе «Золотая гора» в Челябинске 15 сентября, сообщают в пресс-службе городской администрации.

В мероприятии примут участие около 200 человек — члены городской и областной общественной организации реабилитированных, признанные пострадавшими от политических репрессий горожане, а также школьники и студенты учебных заведений города. С 11 до 15 часов от поста ГИБДД на Шершневском водохранилище до мемориального комплекса будет курсировать специальный автобус. Сам митинг начнётся в 12 часов.