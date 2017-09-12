Митинг-реквием в память о жертвах репрессий пройдёт в Челябинске
К мемориалу «Золотая гора» организуют движение автобусов.
К мемориалу «Золотая гора» организуют движение автобусов.
В мероприятии примут участие около 200 человек — члены городской и областной общественной организации реабилитированных, признанные пострадавшими от политических репрессий горожане, а также школьники и студенты учебных заведений города. С 11 до 15 часов от поста ГИБДД на Шершневском водохранилище до мемориального комплекса будет курсировать специальный автобус. Сам митинг начнётся в 12 часов.
Напомним, ранее камни с Золотой горы были переданы в Москву, чтобы стать частью всероссийского памятника жертвам репрессий.