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12:48 (мск), источник: Вести Иркутск

В Иркутске открылся второй ресурсный центр для особых детей

В Иркутске начал работу уже второй ресурсный центр для особых детей. При этом специалисты готовы помочь и родителям.

Источник: Вести Иркутск

Вдумайтесь в эту цифру. В Прибайкалье 12,5 тысяч семей воспитывают детей-инвалидов. Методом проб и ошибок, зачастую один на один с грузом ответственности и проблем. Четыре года назад на базе иркутского дома-интерната для умственно-отсталых детей заработал стационар дневного пребывания. Время показало — этого недостаточно. Поэтому сегодня здесь дополнительно открыли ресурсную службу для поддержки семей, воспитывающих особенных детей.

— Проходишь круги ада. Не знаешь, куда сунуться, у ребенка моего аутизм. Хочется видеть, что ты вообще-то не один такой. Для ребятишек это будет огромный плюс, для родителей это будет помощь колоссальная, — говорит жительница Иркутска Татьяна Толстикова.

Если дневной стационар, где могли принять всего 25 воспитанников, для многих семей оставался несбыточной мечтой, то ресурсный центр готов принять каждого. Директор дома-интерната Татьяна Семенова с гордостью показывает новое отделение.

— У нас приходят все желающие, у кого есть детки с ментальными нарушениями. На возрастные рамки ребятишек мы не смотрим. Зашел человек, постучался. Сможете? Да. Если в данный момент специалист находится здесь, мы окажем его услугу, — говорит директор иркутской школы-интерната № 2 Татьяна Семенова.

Для детей — занятия со специалистами-дефектологами, обучение простым и понятным вещам, навыкам общения и творчества. Для взрослых — консультации юриста и психолога. Наконец, здесь можно будет просто оставить ребенка на несколько часов в опытных руках специалистов.

— Это вторая служба. Первая была открыта в мае на базе Саянского дома-интерната для детей с ментальными нарушениями. Мы вот сейчас посмотрим по опыту Иркутска, и дальше такие центры открываться будут, — говорит первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Алексей Макаров.

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