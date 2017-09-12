В Иркутске открылся второй ресурсный центр для особых детей

Источник: Вести Иркутск

Вдумайтесь в эту цифру. В Прибайкалье 12,5 тысяч семей воспитывают детей-инвалидов. Методом проб и ошибок, зачастую один на один с грузом ответственности и проблем. Четыре года назад на базе иркутского дома-интерната для умственно-отсталых детей заработал стационар дневного пребывания. Время показало — этого недостаточно. Поэтому сегодня здесь дополнительно открыли ресурсную службу для поддержки семей, воспитывающих особенных детей.

— Проходишь круги ада. Не знаешь, куда сунуться, у ребенка моего аутизм. Хочется видеть, что ты вообще-то не один такой. Для ребятишек это будет огромный плюс, для родителей это будет помощь колоссальная, — говорит жительница Иркутска Татьяна Толстикова.

Если дневной стационар, где могли принять всего 25 воспитанников, для многих семей оставался несбыточной мечтой, то ресурсный центр готов принять каждого. Директор дома-интерната Татьяна Семенова с гордостью показывает новое отделение.

— У нас приходят все желающие, у кого есть детки с ментальными нарушениями. На возрастные рамки ребятишек мы не смотрим. Зашел человек, постучался. Сможете? Да. Если в данный момент специалист находится здесь, мы окажем его услугу, — говорит директор иркутской школы-интерната № 2 Татьяна Семенова.

Для детей — занятия со специалистами-дефектологами, обучение простым и понятным вещам, навыкам общения и творчества. Для взрослых — консультации юриста и психолога. Наконец, здесь можно будет просто оставить ребенка на несколько часов в опытных руках специалистов.