В Иркутске открылся второй ресурсный центр для особых детей
В Иркутске начал работу уже второй ресурсный центр для особых детей. При этом специалисты готовы помочь и родителям.
В Иркутске начал работу уже второй ресурсный центр для особых детей. При этом специалисты готовы помочь и родителям.
Вдумайтесь в эту цифру. В Прибайкалье 12,5 тысяч семей воспитывают
— Проходишь круги ада. Не знаешь, куда сунуться, у ребенка моего аутизм. Хочется видеть, что ты
Если дневной стационар, где могли принять всего 25 воспитанников, для многих семей оставался несбыточной мечтой, то ресурсный центр готов принять каждого. Директор
— У нас приходят все желающие, у кого есть детки с ментальными нарушениями. На возрастные рамки ребятишек мы не смотрим. Зашел человек, постучался. Сможете? Да. Если в данный момент специалист находится здесь, мы окажем его услугу, — говорит директор иркутской
Для детей — занятия со
— Это вторая служба. Первая была открыта в мае на базе Саянского