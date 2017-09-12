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11:40 (мск), источник: Восток Медиа

Во Владивостоке возобновили рассмотрение дела «приморских партизан»

В ходе судебного заседания стороны изучили важные доказательства.

Источник: AP 2017

В Приморье возобновилось рассмотрение дела «приморских партизан», сообщает РИА «Восток-Медиа». После длительного перерыва стороны вновь занялись данным процессом.

Накануне в Приморском краевом суде состоялось очередное заседание по делу «приморских партизан». Пятерых участников банды — Александра и Вадима Ковтунов, Владимира Илютикова, Романа Савченко и Максима Кириллова — судят уже третий раз. Сейчас речь идёт об одном преступном эпизоде — убийстве четырёх жителей Кировского района в 2009 году. Предположительно, они работали охранниками конопляной плантации.

Летом в деле наступил длительный перерыв — больше чем на месяц. Прошедшее заседание стало первым, начиная с 27 июля. На нём стороны продолжили изучать доказательства обвинения. Как сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа» представитель суда, на заседании изучали видеозапись осмотра места преступления. Кроме того, на заседании зачитывали показания обвиняемых. Наверняка, эти доказательства станут одними из основополагающих в данном процессе. Дело продолжат рассматривать на этой неделе.

РИА «Восток-Медиа» ранее писало, что повторное рассмотрение «партизанского» дела началось в прошлом году. На суде изучается лишь один эпизод — до этого «кировскую банду» признали невиновной в массовом убийстве. В результате двух подсудимых — Вадима Ковтуна и Алексея Никитина — освободили прямо в зале суда. Однако приморская прокуратура добилась отмены приговора в Верховном Суде РФ. После этого началась подготовка к третьему рассмотрению «партизанского» дела. На него долгое время не могли собрать присяжных — это получилось сделать лишь с пятой попытки.

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