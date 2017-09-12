На стене у краевого заксобрания появится новое граффити
Граффити «калинка-малинка», нарисованное на стене у краевого заксобрания в рамках паблик арт программы сменит другое изображение.
Граффити «калинка-малинка», нарисованное на стене у краевого заксобрания в рамках паблик арт программы сменит другое изображение.
«В этом году стенка облупилась настолько, что ее решили отреставрировать, но художественный слой сохранить не удалось. Пришло время новой истории. Сейчас идет разметка проекта, который представляет Aesthetics group — Пётр Герасименко и Slak, они здесь», — пишет на своей странице в «Facebook» арт директор Музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева. По ее словам, «проект будет радикально другой, более модернистский и драматичный».