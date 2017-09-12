На стене у краевого заксобрания появится новое граффити

«В этом году стенка облупилась настолько, что ее решили отреставрировать, но художественный слой сохранить не удалось. Пришло время новой истории. Сейчас идет разметка проекта, который представляет Aesthetics group — Пётр Герасименко и Slak, они здесь», — пишет на своей странице в «Facebook» арт директор Музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева. По ее словам, «проект будет радикально другой, более модернистский и драматичный».