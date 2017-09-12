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11:42 (мск), источник: СуперОмск

В ноябре омичи смогут улететь в Красноярск на SSJ-100

Начата продажа авиабилетов на рейс, который соединит Омск и Красноярск.

Авиакомпанией «ИрАэро» начата продажа билетов на новый рейс, который свяжет Омск и Красноярск. Первый полет по новому маршруту состоится в ноябре. Уже сейчас омичи могут приобрести билет за 5500 рублей. Время в пути составит 1 час 40 минут. Рейс будет выполнять новый самолет Sukhoi Superjet 100.

Ранее по маршруту Красноярск — Омск — Уфа летали самолеты «КрасАвиа», но данное направление было быстро закрыто из-за низкой рентабельности. Сейчас прямого авиарейса из Омска в Красноярск нет.

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